Bratuškova: »Ljudi boli, da se je spečal z ljudmi, ki jih je pred tem kritiziral«, Stevanović ponosen na čestitke iz Rusije

Na POP TV je v oddaji 24 ur zvečer potekalo soočenje predsednika parlamenta Zorana Stevanovića in poslanke Svobode in (še) ministrice Alenke Bratušek. Vodila ga je Petra Kerčmar.

Stevanović potrdil, da bo odšel v Moskvo

Veliko razburjenja je Stevanović namreč povzročil z napovedjo, da bo obiskal Rusijo in ob tem dobil čestitke predsednika ruske dume, in možnostjo referenduma o izstopu iz zveze Nato. Stevanović je potrdil, da bo odšel v Moskvo, a da je to odvisno od protokola in da bo obisk usklajen z zunanjim ministrstvom in dodal, da se bo potrudil, da bo to čim prej. Na čestitko iz Moskve je sicer ponosen.

Bratuškova: DZ ni turistična agencija

Bratuškova je povedala, da DZ ni turistična agencija, kjer si vsak izbira, kam želi odpotovati. Upa, da Stevanović pri tem ne bo soliral. Stevanović ji je odvrnil, da mora Slovenija po vsem svetu iskati prijatelje in biti pragmatična in da so to potrdili vsi državljani, ki so glasovali za njegovo stranko na volitvah. Bratuškova je še dodala, da bo zanimivo ob tem videti odzive, kot je dejala največjih nasprotnikov Rusije, torej SDS-a in NSi-ja.

»Ljudi boli, da se je Stevanović spečal z ljudmi, ki jih je pred tem kritiziral«

Je pa omenila besedo drhal, in s tem imela v mislih to, da Stevanović zdaj sodeluje z Janezom Janšo, ki ga je v času kovida močno kritiziral, njega pa so v desnih strankah zaradi organiziranja protestov proti kovidnim ukrepom napadali.