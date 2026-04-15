  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOOČILA STA SE

Bratuškova: »Ljudi boli, da se je spečal z ljudmi, ki jih je pred tem kritiziral«, Stevanović ponosen na čestitke iz Rusije

Alenka Bratušek in Zoran Stevanović sta se dotaknila napovedi obiska predsednika DZ v Rusiji in možnosti referenduma o izstopu iz zveze Nato.
M. U.
 15. 4. 2026 | 22:54
 15. 4. 2026 | 22:58
1:54
A+A-

Na POP TV je v oddaji 24 ur zvečer potekalo soočenje predsednika parlamenta Zorana Stevanovića in poslanke Svobode in (še) ministrice Alenke Bratušek. Vodila ga je Petra Kerčmar. 

Veliko razburjenja je Stevanović namreč povzročil z napovedjo, da bo obiskal Rusijo in ob tem dobil čestitke predsednika ruske dume, in možnostjo referenduma o izstopu iz zveze Nato. Stevanović je potrdil, da bo odšel v Moskvo, a da je to odvisno od protokola in da bo obisk usklajen z zunanjim ministrstvom in dodal, da se bo potrudil, da bo to čim prej. Na čestitko iz Moskve je sicer ponosen.

Bratuškova: DZ ni turistična agencija

Bratuškova je povedala, da DZ ni turistična agencija, kjer si vsak izbira, kam želi odpotovati. Upa, da Stevanović pri tem ne bo soliral. Stevanović ji je odvrnil, da mora Slovenija po vsem svetu iskati prijatelje in biti pragmatična in da so to potrdili vsi državljani, ki so glasovali za njegovo stranko na volitvah. Bratuškova je še dodala, da bo zanimivo ob tem videti odzive, kot je dejala največjih nasprotnikov Rusije, torej SDS-a in NSi-ja.

»Ljudi boli, da se je Stevanović spečal z ljudmi, ki jih je pred tem kritiziral«

Je pa omenila besedo drhal, in s tem imela v mislih to, da Stevanović zdaj sodeluje z Janezom Janšo, ki ga je v času kovida močno kritiziral, njega pa so v desnih strankah zaradi organiziranja protestov proti kovidnim ukrepom napadali. 

Zoran StevanovićAlenka Bratušeksoočenje
ZADNJE NOVICE
22:54
Novice  |  Slovenija
SOOČILA STA SE

Bratuškova: »Ljudi boli, da se je spečal z ljudmi, ki jih je pred tem kritiziral«, Stevanović ponosen na čestitke iz Rusije

Alenka Bratušek in Zoran Stevanović sta se dotaknila napovedi obiska predsednika DZ v Rusiji in možnosti referenduma o izstopu iz zveze Nato.
15. 4. 2026 | 22:54
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pri psihiatru

O tem, kdo si ga lahko privošči ...
Marko Kočevar15. 4. 2026 | 22:45
22:37
Lifestyle  |  Izlet
DOŽIVITE POSAVJE

Posavski festival pohodništva: pohodi za vse generacije

Vsak je zasnovan kot edinstvena zgodba, ki povezuje gibanje, izobraževanje in pristno druženje.
15. 4. 2026 | 22:37
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Vozi, Miško!

Že od nekdaj me zanimajo sklenjeni krogi poznanstev in sorodstvenih razmerij ter s tem povezanih naključij.
Lovro Kastelic15. 4. 2026 | 22:25
22:15
Novice  |  Svet
NAJSTAREJŠA

Gorila upihnila 69. svečko

Fatou iz Berlina velja za najstarejšo gorilo na svetu. Da ji je bolj udobno, ima svojo ogrado in posebno nego.
15. 4. 2026 | 22:15
21:21
Novice  |  Slovenija
NA DESNI

Janševa vlada kmalu? Predsedniki SDS, NSi, Demokratov in Resnice naj bi se (z)menili v tajnosti, usoden naj bi bil ponedeljek

Menda naj bi Janša morebitnim koalicijskim partnericam ponujal več kot Golob.
15. 4. 2026 | 21:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki