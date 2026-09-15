Nove podražitve goriv so sprožile oster odziv nekdanje ministrice za infrastrukturo v vladi Roberta Goloba Alenke Bratušek. Vladi Janeza Janše očita, da ob visokih cenah nafte ne poseže v marže trgovcev z gorivi, zaradi česar po njenem mnenju največje breme znova nosijo državljani.

Nove podražitve goriv so sprožile oster odziv Alenke Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

»Za rekordne cene nafte na svetovnih trgih res ni kriva ta vlada, imamo pa tudi rekordne marže za naftne trgovce, za katere pa je kriva ta vlada in jih kljub najvišjim cenam v zgodovini Slovenije ne želi znižati,« je zapisala Alenka Bratušek.

Ob tem je bila do oblasti še ostrejša. »Vladi so očitno bolj pomembni zaslužki Petrola kot cenejša nafta za vse državljane,« je dodala in dodala, da bodo pomoč dobili prevozniki in kmetje, po njenem prepričanju pa zaradi visokih marž tudi naftni trgovci. »Vse to pa plačujete državljani, za katere je tej vladi očitno vseeno. Le zakaj nočejo prepoloviti marž trgovcem?« se je vprašala.

Od danes spet dražje

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je ob vse višjih cenah goriv priznal, da so te dosegle raven, ki je po njegovem mnenju previsoka. »To je veliko, to je preveč,« je dejal. Ob tem je dodal, da se ob takšnih razmerah počuti precej nemočnega. »Veste, počutiš se popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti,« je povedal.

Sicer pa kritika Alenke Bratušek prihaja prav na dan nove podražitve goriv. Od 15. septembra do vključno 21. septembra znaša najvišja dovoljena cena 95-oktanskega bencina zunaj avtocest in hitrih cest 1,728 evra za liter, dizla pa kar 1,991 evra za liter. Liter kurilnega olja stane 1,602 evra.

Dizel je tik pod mejo dveh evrov za liter, vprašanje o tem, kdo bi moral ob visokih cenah popustiti, pa je očitno postalo tudi nova politična fronta.

Bencin se je v primerjavi s prejšnjim tednom podražil za 5,4 centa na liter, dizel za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Polnjenje 50-litrskega rezervoarja z bencinom tako stane 86,40 evra, z dizlom pa že 99,55 evra.

To pa ni prva septembrska podražitev

Še med 1. in 7. septembrom je liter bencina stal 1,623 evra, liter dizla pa 1,811 evra. Od 8. septembra sta se ceni zvišali na 1,674 oziroma 1,939 evra, zdaj pa je sledil še en skok. To pomeni, da se je samo od začetka septembra bencin podražil za 10,5 centa na liter, dizel pa za kar 18 centov na liter.

Vlada medtem poudarja, da cene še vedno blaži z regulacijo in začasno ukinjenima prispevkom za energetsko učinkovitost ter CO₂-dajatvijo. Po oceni ministrstva bi brez teh ukrepov liter 95-oktanskega bencina trenutno stal okoli 1,927 evra.