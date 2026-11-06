Bratuškova vrnila udarec Reberšku: »Kraljica aneksov je očitno samo še kraljica!« (VIDEO)

Na slovenskem političnem parketu znova odmeva besedni obračun zaradi aneksov pri velikih infrastrukturnih projektih. Nekdanja ministrica Alenka Bratušek je na družbenem omrežju X objavila videoposnetek razprave s poslancem NSi Aleksandrom Reberškom, v katerem mu je odgovorila na vzdevek, ki se je je oprijel v političnih razpravah.

»Še nekaj. Kraljica aneksov. Ta vzdevek vam bo večno ostal,« je slišati očitek v posnetku, na katerega se je Bratuškova odločila odgovoriti z dokumentom, ki ga je podpisal predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

»Dobro poslušajte, dobro poslušajte!«

Bratuškova je nato prebrala del uradnega odgovora na poslansko vprašanje. »V skladu z veljavno zakonodajo minister, pristojen za infrastrukturo, ni pristojen za sklepanje pogodb ali aneksov na področju gradnje, vzdrževanja cestne in železniške infrastrukture. Niti ni odgovoren za sklepanje pogodb ali aneksov na projektu drugi tir ali avtocestne infrastrukture,« je navedla. Nato se je neposredno obrnila na Reberška.

»Gospod Reberšek, nič. Nič pogodb in nič aneksov. Tako da 'kraljica aneksov' je očitno samo še kraljica.«

Reberšek ji ni ostal dolžan

Toda besednega obračuna s tem še ni bilo konec. Reberšek je njeno pojasnilo sprejel, nato pa ji postavil vprašanje. »To, kar ste zdaj povedali, vse drži. Seveda da minister ne podpisuje aneksov. Tudi vi niste podpisali nobenega aneksa na 2TDK-ju, kajne? Niste ga vi podpisali?« S tem je opozoril na razliko med neposrednim podpisovanjem aneksov in politično odgovornostjo za projekte, ki potekajo pod okriljem posameznega ministrstva.