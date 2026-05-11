Bratuškovi komisija za nadzor javnih financ, Mahniču odbor za notranje zadeve in javno upravo

Državni zbor (DZ) je po ustanovitvi delovnih teles v ponedeljek imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal in potrdil tudi na kolegiju določen razrez mest v odborih. Je pa predsednik DZ Zoran Stevanović napovedal, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za Levico in Vesno. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so namreč zahtevali, da DZ odloča o odločitvi kolegija predsednika DZ, s katero so vodje poslanskih skupin določili število mest poslanskih skupin v delovnih telesih in poslanske skupine, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles. V omenjenih poslanskih skupinah se namreč ne strinjajo z razrezom mest. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v odborih za zdravje, izobraževanje in okolje, in opozarjajo, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

Velikost poslanskih skupin in število predsedniških mest v delovnih telesih. FOTO: Delo Ui

DZ je sicer odločitev kolegija potrdil z 56 glasovi za in tremi proti. Glasovi proti so prišli iz Svobode, drugi njeni poslanci pa so bili vzdržani. Tudi v Levici in Vesni so odločitev kolegija naposled potrdili ob obljubi predsednika DZ Stevanovića, da bo kolegiju predsednika posredoval predlog sprememb tega sklepa, s katerim bi poslanski skupini Levica in Vesna določili dodatna mesta v delovnih telesih DZ. Poslanci so nato s 76 glasovi za in nobenim proti potrdili tudi sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ. Poslanci Levice in Vesne so bili na tem glasovanju vzdržani.

Janja Sluga na čelo Knovsa

Poslanci so o sestavi komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) glasovali posebej. Z 79 glasovi za in dvema vzdržanima poslancema SDS so poleg predsednice Janje Sluge in podpredsednika Teodorja Uraniča za člane Knovsa imenovali še Tamaro Vonta (Svoboda), Aleša Hojsa (SDS), Žana Mahniča (SDS), Janeza Žaklja (NSi, SLS in Fokus), Damijana Bezjaka Zrima (SD), Tadeja Ostrca (Demokrati) in Tino Brecelj (Levica in Vesna).

Alenka Bratušek bo odslej vodila komisijo za nadzor javnih financ, Luka Mesec je postal predsednik komisije za poslovnik, Aleš Hojs predsednik odbora za infrastrukturo in energetiko, odbor za pravosodje bo vodila Anja Bah Žibert, mandatno-volilno komisijo Karmen Furman, odbor za okolje in prostor Andrej Kosi, odbor za finance Rado Gladek, odbor za notranje zadeve in javno upravo Žan Mahnič, odbor za kulturo Alenka Jeraj.