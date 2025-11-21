Bravo, Slovenija! V nekaj dneh zbrali 79 tisoč evrov ter rešili Kristino in njeno družino

Slovenci smo še enkrat dokazali srčnost: za mamo s štirimi otroki iz Litije smo zbrali kar 79.000 evrov, kar pomeni, da bo družina lahko poplačala dolgove in obdržala dom.

Iz Društva Viljem Julijan prihaja navdušujoča novica, saj jim je z zbiralno akcijo uspelo zbrati vsa potrebna sredstva za mamo Kristino iz Litije in njene štiri otroke. Po težki življenjski preizkušnji, ko je oče pristal v bolnišnici s trajno poškodbo možganov, je družina ostala sama in obremenjena z visokimi dolgovi.

Oče Alen je poleti letos doživel nepojasnjen srčni zastoj sredi belega dne. Oživljali so ga kar 40 minut, zaradi pomanjkanja kisika pa je utrpel trajne poškodbe možganov. Po dolgi komi se je nedavno sicer prebudil, vendar je še vedno hospitaliziran in potrebuje stalno strokovno oskrbo, saj zaradi možganskih poškodb ni zmožen samostojnega življenja.

40 MINUT so oživljali očeta.

Zdravniki ne vedo, kakšna bo njegova prihodnost in ali bo kdaj okreval, vsekakor pa ga čaka dolga rehabilitacija, pojasnjujejo v društvu. Kristina je tako ostala sama s štirimi otroki: dveletnim Nikom, triletno Vito Evo, 15-letno Najo in 17-letno Tio. Kot da ta stiska že sama po sebi ni dovolj velika, ima mala Vita Eva hudo redko genetsko bolezen z zahtevnimi zdravstvenimi posledicami.

V zbiralni akciji Društva Viljem Julijan smo državljani Slovenije v samo nekaj dneh za družino zbrali kar 79.000 evrov, kar je celo več od prvotno zastavljenega cilja 45.000 evrov, ki je bil potreben za to, da družina obdrži svoj dom.

Z zbranimi sredstvi bo Kristina torej lahko poplačala vse dolgove, za katere se je zdaj izkazalo, da so še višji in znašajo okrog 54.000 evrov, ter tako obdržala dom za svoje otroke. Družino čaka bolj miren in praznični december. Hkrati bo mama lahko otrokom uredila tudi druge nujne stvari v stanovanju in zagotovila večjo stabilnost v prihajajočih mesecih. Del sredstev bo lahko namenila za stroške, ki jih bo imela pri načrtovani operaciji male Vite Eve v Nemčiji.

Veliko breme padlo z ramen

»Iz vsega srca se iskreno zahvaljujem prav vsakemu, ki je pomagal in za mojo družino namenil donacijo. Ne najdem pravih besed, da bi lahko povedala, kako močno sem hvaležna za pomoč mojim otrokom in da je lahko zdaj to veliko breme padlo z naših ramen. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali, zaradi vas bodo moji otroci lahko ostali v svojem domu. Hvala, da ste nam vrnili upanje v času, ko sem se počutila popolnoma izgubljeno,« pravi mama Kristina.

Hvala, da ste nam vrnili upanje v času, ko sem se počutila popolnoma izgubljeno.

»Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali. Ljudje so znova pokazali neverjetno srčnost in solidarnost. Skupaj smo omogočili, da štirje otroci ne bodo ostali brez doma. Hkrati bomo mami Kristini olajšali skrb za vsakdan in ji pomagali poskrbeti za zdravljenje hčerke Vite Eve. To je dokaz, koliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj,« pa je poudaril predsednik Društva Viljem Julijan Nejc Jelen. V Društvu Viljem Julijan bodo družini tudi v prihodnje v podporo pri urejanju postopkov, hkrati pa bodo pomagali pri zdravstveni oskrbi Vite Eve.

Triletna Eva Vita se bori z gensko boleznijo in jo v kratkem čaka v Nemčiji zahtevna operacija. FOTO: Društvo Viljem Julijan