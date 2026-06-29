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DONACIJA

Bravo, Tadej Pogačar! Toliko je občini Komenda po uničujočih neurjih namenila njegova fundacija

Donacija bo v celoti namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju.
V začetku meseca je Komendo prizadelo močno neurje. Foto: Dejan Javornik
V začetku meseca je Komendo prizadelo močno neurje. Foto: Dejan Javornik
STA, B. K. P.
 29. 6. 2026 | 12:45
2:05
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Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100.000 evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je bilo poškodovanih več kot 150 objektov, skupna škoda pa po prvih ocenah znaša več deset milijonov evrov, so iz fundacije zapisali v sporočilu za javnost.

»Fundacija Tadeja Pogačarja se je na pobudo Tadeja ter njegovih staršev, Marjete in Mirka Pogačarja, odločila, da prizadetim občanom pomaga pri obnovi njihovih domov. Donacija bo v celoti namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju,« so izpostavili. »Komenda je kraj, kjer se je začela Tadejeva športna pot in s katerim ostajamo tesno povezani. Ko skupnost doleti takšna nesreča, je prav, da stopimo skupaj in pomagamo. Želimo si, da bi ta sredstva vsaj nekoliko olajšala stisko družin, ki jih je neurje najbolj prizadelo,« so dodali pri Fundaciji Tadeja Pogačarja.

Ta je bila ustanovljena z namenom pomoči otrokom in mladostnikom s hujšimi boleznimi ter njihovim družinam. Skozi svoje delovanje pomaga tako pri nakupu medicinske opreme kot tudi posameznikom in skupnostim, ki se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah zaradi naravnih nesreč. Po poplavah leta 2023 je že sodelovala pri pomoči prizadetim družinam, tokratna donacija občini Komenda pa predstavlja največjo posamezno pomoč fundacije doslej, so še zapisali.

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