Čebelarska zveza Slovenije je predstavila poseben spominski bankovec Brez čebel ne bo življenja. Izdaja je omejena na 3000, od tega 2000 srebrnih in 1000 jubilejnih zlatih izvodov. Vsak bankovec je v lični darilni ovojnici. Čebelarstvo v Sloveniji je vpisano na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Spominski bankovec prikazuje kranjsko sivko, avtohtono slovensko čebelo, prepoznavno po sivo-rjavi barvi, na njem sta tradicionalni slovenski čebelnjak in zaščiteni tipizirani kozarec za med in čebelje pridelke slovenskega porekla. Kozarec ima prepoznavno dno z reliefom kranjske sivke. Celota bankovca poudarja tesno povezanost naravne in kulturne dediščine ter dolgoletne tradicije in kakovosti slovenskega čebelarstva.

Spominski bankovec s serijsko številko 0001 je prejel državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan. Čebelarska zveza Slovenije mu je prvo številko podarila v zahvalo za čas, ko je kot minister na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodil projekt razglasitve svetovnega dne čebel. Bankovec 0002 je prejela Snežana Popovič, ki je bila vodja za mednarodne zadeve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v času projekta svetovni dan čebel. Tudi predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar so poslali spominski bankovec s serijsko številko 2022, simbolno z letnico njene izvolitve kot prve predsednice države. Bankovec z zadnjo serijsko številko 3000 je prejel Boštjan Noč, predsednik ČZS in EBA. Soavtorici oblikovne zasnove bankovca, Tina Žerovnik in Mara Golob Meserko, sta prejeli bankovca s številkama 2001 in 2002. Dobili so jih tudi predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič ter župan in podžupan Občine Žirovnica Leopold Pogačar in Sebastjan Zupan.

Ker so bankovec predstavili na 'ta veseli dan kulture', na rojstni dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna, so izpostavili 14. kitico Sonetnega venca, ki krasi darilno ovojnico bankovca: »In toplo sonce vabi ven čebelo, pastir rumene zarje ne zamúda, v grmovju slavček poje spet brez truda, veselje preleti naturo celo.«

Spominski bankovec je zasnovan kot unikaten spominek, izvirno darilo in dolgoročna zbirateljska naložba.