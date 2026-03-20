Brez goriv ne bo hrane! Slovensko kmetijstvo na tankem ledu, Podgoršek opozarja

V KGZS so znova opozorili na pomanjkanje kmetijske nafte na trgu. Od vlade pričakujejo zagotovitev dobav, dodatno znižanje trošarin, državno pomoč in takojšnja izplačila ukrepov skupne kmetijske politike. Potrošnike pozivajo h kupovanju slovenskih izdelkov, trgovce pa, da jih zagotovijo na svojih policah, je dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek. »Stanje je zelo zaskrbljujoče, saj kmetijske nafte na trgu ni, bencinski servisi so brez zalog. Kmetje se vozijo od servisa do servisa in iščejo kmetijsko nafto, torej kurilno olje, da bi lahko napolnili rezervoar na traktorju,« je stanje na terenu v današnji izjavi za javnost opisal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Opozoril je na omejitev na nekaterih servisih na 30 litrov, saj imajo traktorji tudi do 300-litrske rezervoarje. Do goriva ne morejo tudi kmetje, ki imajo doma zalogovnike, »čakalne dobe pa so dolge od štiri do osem tednov«, je povedal. »Panika je še toliko večja, ker se napoveduje novo zvišanje cen,« je dodal. Kot je opozoril, je kmetijstvo sredi spomladanske sezone, ko se odvijajo spomladanski posevki, priprava na setev soje, koruze in ozimnih posevkov ter dognojevanje.

Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo

Dvig cene goriva bo dvignil cene drugega kmetijskega repromateriala, česar se v KGZS po njegovih besedah bojijo še bolj. To bo podražilo logistiko v evropskem prostoru, zato je po njegovem ključno, da »Slovenija z vsemi ukrepi poskrbi za dvig samooskrbe«. KGZS zato vlado vnovič poziva k finančni pomoči kmetom, in sicer tako, da takoj začne z izplačili vseh ukrepov skupne kmetijske politike. »Pričakujemo dodatno znižanje trošarine za kmetijsko nafto, kot to omogoča EU, in striktno preverjanje pri nakupu te nafte,« je dejal. Kmetje pričakujejo tudi državno pomoč. Kot je ocenil Podgoršek, so v tem trenutku na pragu zloma, brez upoštevanja dvigovanja cen goriv in dodatnih dvigov stroškov, že številne panoge. Pri tem je naštel prašičerejo ter pridelavo krompirja, sadja in zelenjave. V KGZS so v stikih z naftnima trgovcema Petrol in Mol ter po pozivu za regijsko oskrbovanje črpalk ugotavljajo, da se je stanje izboljšalo. Opozarjajo pa, da so lokalni distributerji brez dela, saj nimajo surovin, zato so jima predlagali, da jih vpnejo v logistiko razvažanja goriva. Potrošnike in trgovce pa so v KGZS pozvali, naj pomagajo kmetom in se odločajo za nakup hrane slovenskega lokalnega porekla. »Trgovcem predlagamo, da na policah povečajo število in količino hrane slovenskega porekla, pozivamo jih, naj se k temu javno zavežejo,« je še dejal Podgoršek.