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Brez hleva in ob polovico zaslužka: Z ženo morava razmisliti, kako naprej

Kmetiji Matjaža Jenka v Potoku pri Komendi narava res ne prizanaša. V več nesrečah nastalo že za okoli 300.000 evrov škode.
Na kmetiji imajo zaradi neurja tretjino manj kokoši. FOTOGRAFIJE: Matej Družnik
Na kmetiji imajo zaradi neurja tretjino manj kokoši. FOTOGRAFIJE: Matej Družnik
Simona Fajfar
 30. 7. 2026 | 05:00
4:42
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»Tako hudo, kot je zdaj, še ni bilo. Imamo ogromno gmotno škodo,« pravi kmet Matjaž Jenko iz Potoka pri Komendi po zadnjem hudem neurju. Desetega junija se je narava v kratkem času znesla predvsem v občini Komenda in še posebno nad nekaterimi vasmi, med njimi Pogijevim Klancem, prizanesla ni niti bližnjemu Potoku. Tam je Matjaž Jenko pred nekaj leti prevzel družinsko kmetijo in jo iz govedorejske spremenil v kmetijo, ki se ukvarja z rejo kokoši nesnic. Na vrhuncu sezone, to je tik pred veliko nočjo, imajo od 2500 do 3000 kokoši nesnic. Kar precej medijske pozornosti je pred leti vzbudil tudi ...
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