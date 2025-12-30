Brez nočnih dežurstev v policiji, oglasili so se v sindikatu

VARNOST PONOČI

Zgodilo naj bi se še na nekaterih policijskih postajah. Sindikat opozarja, da to nikakor ni v korist občanov.

V Sindikatu policistov Slovenije so pred dnevi izvedeli, da je še ena policijska postaja ostala brez dežurne službe v nočnem času, in sicer v Slovenski Bistrici. »Na ministrstvu za notranje zadeve so lokalni skupnosti odgovorili, da so varnostne razmere na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica stabilne ter da je optimizacija delovnih procesov namenjena učinkovitejšemu delu policije in krajšim odzivnim časom,« pravijo v sindikatu policistov in dodajajo: »Tudi v južni Sloveniji in Novem mestu so bile dolgo 'stabilne razmere', pa čez noč naenkrat niso več.« V preteklosti so imele vse ...