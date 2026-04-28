Brez obiska zdravnika ne bo bolniške: ko zbolite, morate naslednji delovni dan to že sporočiti v ambulanto

Četrti dan bolniškega staleža boste morali priti na kontrolo.

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) se je odločila, da bo pri uveljavljanju pravic do začasne zadržanosti od dela oziroma pri bolniških odsotnostih poostrila določene pogoje. Ko boste zboleli, boste morali to po novem najkasneje naslednji delovni dan sporočiti ambulanti osebnega zdravnika. Najpozneje četrti dan od začetka bolniškega staleža ter pred prvo podajo predloga za podaljšanje bolniške odsotnosti na ZZZS bo treba opraviti obvezni osebni pregled pri izbranem osebnem zdravniku. Opraviti ga bo moral tudi vsak, ki bo v treh mesecih več kot dvakrat na kratkem bolniškem ...