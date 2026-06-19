  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GAIACELL

Brez plina grozi, da propadejo celice 2500 otrok, starši obupani

Trdijo, da v GaiaCell blokirajo dostavo plina.
Goran Kotnik je povedal, da jim do ministra ni uspelo priti. FOTO: Dejan Javornik
Goran Kotnik je povedal, da jim do ministra ni uspelo priti. FOTO: Dejan Javornik
Ju. P.
 19. 6. 2026 | 08:41
4:30
A+A-

»Iz kabineta ministra so nam sporočili, da nas ne bodo sprejeli in da naj naslovimo pisno vlogo, zaradi česar smo zelo začudeni. V preteklih dneh in tednih smo na ministrstvo poslali nešteto dopisov. Glede na našo prošnjo, naj reagirajo, je težko sprejeti, da z zadevo niso seznanjeni. Razočarani smo, da nimamo sogovornika. Še naprej bomo po formalni poti pozivali k izvršitvi odločbe, štejemo pa, da se zaenkrat Ministrstvo za zdravje ne odziva.« Tako so povedali predstavniki staršev na protestnem shodu, ki so ga včeraj pripravili pred vrati ministrstva, da bi predstavili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka. Kot opozarjajo, te ne ravnajo skladno s svojimi pristojnostmi in zakonskimi obveznostmi oziroma ravnajo celo v nasprotju s svojimi lastnimi odločitvami. Medtem pa menda grozi, da v nekaj dneh propadejo celice okoli 2500 otrok.

Pogodbe o hranjenju ni bilo

Saga staršev, ki so v propadli Biobanki hranili celice, je dosegla novo poglavje. Potem ko so imetniki prejšnji teden napovedali, da bodo založili za plačilo nadaljnje dobave tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev in po njihovih besedah v petek tudi napolnili cisterno, zdaj trdijo, da podjetje GaiaCell, ki jih hrani, oziroma direktorica Gordana Kalan Živčec blokira dostop za ponovno polnjenje.

Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo okoli 500 družin, je GaiaCell v teh dneh sicer pozvalo, da dobavo plina tudi za naprej dovoli, Kalan Živčečeva pa je za STA minuli petek dejala, da tistih, ki bodo dobavo plina plačali, ne more ovirati. GaiaCell je od Biobanke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. GaiaCell je prepričana, da bi ji morali pristojni za nadaljnje shranjevanje plačati, ker da niso pravna naslednica Biobanke, zato je s prekinitvijo dobave dušika zagrozila večkrat. Okoli 400 vzorcev je bilo lani tudi uničenih.

Kaj bodo prikrili, ko bodo celice propadle, se ne ve. Kam so bile prodane, kako so bile zlorabljene, ne vemo.

»Danes smo prišli sem, da bi ministra obvestili, kaj se dogaja. Gospa Živčec Kalan si je brez privolitve staršev prilastila matične celice teh otrok, ki niso del stečajne mase. Naprej je govorila, da ima s tem stroške. Zdaj so stroške starši pripravljeni plačati, a ne dovoli dostopa in polnjenja plina, kar pomeni, da bodo najkasneje do ponedeljka te celice propadle. Kaj bodo s tem prikrili, ko bodo celice propadle, se ne ve. Kam so bile prodane, kako so bile zlorabljene, ne vemo. Prišli smo do gospoda ministra, ker vemo, da se je ravnokar zamenjal. Prejšnja ministrica je ščitila dela korumpiranih uradnikov, zdaj pa je prišel novi minister, ki obljublja, da bo pometel s korupcijo. Zdaj ima odlično priložnost, da pomete s korupcijo in reši eno od večjih afer v slovenskem zdravstvu,« je bil oster zdravnik Goran Kotnik, eden od staršev, še preden so poskušali priti do ministra Tadeja Ostrca.

Protestirali so pred vrati ministrstva. FOTO: Dejan Javornik
Protestirali so pred vrati ministrstva. FOTO: Dejan Javornik
Kot je zagotovil, so zbrali denar za več mesecev, dobavitelj Istrabenz plin tudi ima. Opozorili so, da je direktorica GaiaCell medijem dejala, da plin stane 10.000 evrov na teden, čeprav naj bi bila cena v resnici cena med 5 in 6 tisoč evri na mesec. »Denar smo nakazali Istrabenzu, plačali smo tako rekoč njeno položnico, vendar je začela preprečevati dostop. Nato smo denar nakazali še JAZMP (Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke), ki mora po veljavni odločbi te celice pomagati vzdrževati, pa ga je prej kot v dveh urah nakazal nazaj. Denar smo nakazali še stečajnemu upravitelju in direktno Istrabenzu. Denar je na več koncih zagotovljen komur koli, ki bi lahko odločil, da naj se ta plin dostavi,« je pojasnil in dodal, da bi po njihovem JAZMP moral reagirati: »JAZMP izgublja pravne bitke, med drugim je izgubil tudi pritožbo na to odločbo, ki bi jo moral izvrševati, vendar tega enostavno ne delajo.« Zato pričakujejo, da naslednjo potezo potegne ministrstvo. »Od ministra pričakujemo neko radikalno potezo, da poskrbi, da javna agencija za zdravje, ki je pravzaprav podrejena ministrstvu za zdravje, začne opravljati svoje delo,« je dejal.

Protestirali so pred vrati ministrstva. FOTO: Dejan Javornik
Protestirali so pred vrati ministrstva. FOTO: Dejan Javornik

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

GaiaCellmatične celiceBiobankazdravstvo
ZADNJE NOVICE
11:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRZNA TATVINA

Predrznež udaril na območju Trebnjega! Iz odprtega vozila ukradel kuverto, v njej 12.00 evrov

Izginila tudi rotacijska kosilnica, nahrbtna kosilnica in motorna žaga.
19. 6. 2026 | 11:11
11:00
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

To sta najslabši živili za zajtrk, če imate povišan holesterol

Zdravniki opozarjajo, da ju je bolje črtati z jedilnika.
Miroslav Cvjetičanin19. 6. 2026 | 11:00
10:40
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU

Brazilski nogometaši za uvod v svetovno prvenstvo niso navdušili

Proti Haitiju bo četi Carla Ancelottija štela le zmaga.
Miha Šimnovec19. 6. 2026 | 10:40
10:39
Bulvar  |  Tuji trači
KRUTA KAZEN

Pevka nastopila brez hidžaba, sodišče ji je prisodilo 74 udarcev z bičem: »Vedela je, kaj tvega ...« (VIDEO)

Nastop brez obveznega pokrivala za glavo je iransko zvezdnico stal svobode ustvarjanja, prepovedi potovanja in kazni, ki jo številni označujejo za nečloveško.
19. 6. 2026 | 10:39
10:29
Šport  |  Športni trači
OPRAVIČILA SE JE

Messi v solzah, kriva voditeljica, ki jo je sram zaradi tega, kar je naredila (VIDEO)

Opravičila se je po lažni novici o smrti očeta nogometnega zvezdnika.
19. 6. 2026 | 10:29
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

Navdihujoče športne zgodbe na velikem platnu (FOTO)

V Rogaški Slatini se je začel 5. mednarodni festival športnega filma.
19. 6. 2026 | 10:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki