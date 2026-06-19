Brez plina grozi, da propadejo celice 2500 otrok, starši obupani

»Iz kabineta ministra so nam sporočili, da nas ne bodo sprejeli in da naj naslovimo pisno vlogo, zaradi česar smo zelo začudeni. V preteklih dneh in tednih smo na ministrstvo poslali nešteto dopisov. Glede na našo prošnjo, naj reagirajo, je težko sprejeti, da z zadevo niso seznanjeni. Razočarani smo, da nimamo sogovornika. Še naprej bomo po formalni poti pozivali k izvršitvi odločbe, štejemo pa, da se zaenkrat Ministrstvo za zdravje ne odziva.« Tako so povedali predstavniki staršev na protestnem shodu, ki so ga včeraj pripravili pred vrati ministrstva, da bi predstavili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka. Kot opozarjajo, te ne ravnajo skladno s svojimi pristojnostmi in zakonskimi obveznostmi oziroma ravnajo celo v nasprotju s svojimi lastnimi odločitvami. Medtem pa menda grozi, da v nekaj dneh propadejo celice okoli 2500 otrok.

Pogodbe o hranjenju ni bilo

Saga staršev, ki so v propadli Biobanki hranili celice, je dosegla novo poglavje. Potem ko so imetniki prejšnji teden napovedali, da bodo založili za plačilo nadaljnje dobave tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev in po njihovih besedah v petek tudi napolnili cisterno, zdaj trdijo, da podjetje GaiaCell, ki jih hrani, oziroma direktorica Gordana Kalan Živčec blokira dostop za ponovno polnjenje.

Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo okoli 500 družin, je GaiaCell v teh dneh sicer pozvalo, da dobavo plina tudi za naprej dovoli, Kalan Živčečeva pa je za STA minuli petek dejala, da tistih, ki bodo dobavo plina plačali, ne more ovirati. GaiaCell je od Biobanke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. GaiaCell je prepričana, da bi ji morali pristojni za nadaljnje shranjevanje plačati, ker da niso pravna naslednica Biobanke, zato je s prekinitvijo dobave dušika zagrozila večkrat. Okoli 400 vzorcev je bilo lani tudi uničenih.

Kaj bodo prikrili, ko bodo celice propadle, se ne ve. Kam so bile prodane, kako so bile zlorabljene, ne vemo.

»Danes smo prišli sem, da bi ministra obvestili, kaj se dogaja. Gospa Živčec Kalan si je brez privolitve staršev prilastila matične celice teh otrok, ki niso del stečajne mase. Naprej je govorila, da ima s tem stroške. Zdaj so stroške starši pripravljeni plačati, a ne dovoli dostopa in polnjenja plina, kar pomeni, da bodo najkasneje do ponedeljka te celice propadle. Kaj bodo s tem prikrili, ko bodo celice propadle, se ne ve. Kam so bile prodane, kako so bile zlorabljene, ne vemo. Prišli smo do gospoda ministra, ker vemo, da se je ravnokar zamenjal. Prejšnja ministrica je ščitila dela korumpiranih uradnikov, zdaj pa je prišel novi minister, ki obljublja, da bo pometel s korupcijo. Zdaj ima odlično priložnost, da pomete s korupcijo in reši eno od večjih afer v slovenskem zdravstvu,« je bil oster zdravnik Goran Kotnik, eden od staršev, še preden so poskušali priti do ministra Tadeja Ostrca.

Protestirali so pred vrati ministrstva. FOTO: Dejan Javornik

Kot je zagotovil, so zbrali denar za več mesecev, dobavitelj Istrabenz plin tudi ima. Opozorili so, da je direktorica GaiaCell medijem dejala, da plin stane 10.000 evrov na teden, čeprav naj bi bila cena v resnici cena med 5 in 6 tisoč evri na mesec. »Denar smo nakazali Istrabenzu, plačali smo tako rekoč njeno položnico, vendar je začela preprečevati dostop. Nato smo denar nakazali še JAZMP (Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke), ki mora po veljavni odločbi te celice pomagati vzdrževati, pa ga je prej kot v dveh urah nakazal nazaj . Denar smo nakazali še stečajnemu upravitelju in direktno Istrabenzu. Denar je na več koncih zagotovljen komur koli, ki bi lahko odločil, da naj se ta plin dostavi,« je pojasnil in dodal, da bi po njihovem JAZMP moral reagirati: »JAZMP izgublja pravne bitke, med drugim je izgubil tudi pritožbo na to odločbo, ki bi jo moral izvrševati, vendar tega enostavno ne delajo.« Zato pričakujejo, da naslednjo potezo potegne ministrstvo. »Od ministra pričakujemo neko radikalno potezo, da poskrbi, da javna agencija za zdravje, ki je pravzaprav podrejena ministrstvu za zdravje, začne opravljati svoje delo,« je dejal.