Kaj bi se zgodilo brez RTV-prispevka? Je na kocki obstoj javne televizije?

To, kar je bilo jasno že pred enim mesecem, se je v torek potrdilo še s pritrdilnimi glasovi poslancev vladajoče koalicije in stranke Resnica. Potem ko so namreč 23. julija na zahtevo 44.619 državljanov, ki jih v celoti podpirajo v strankah nekdanje vladne koalicije (Svoboda, SD in Levica), za 11. oktober razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, so zdaj za isti dan razpisali še tri posvetovalne referendume. Na njih bodo državljani odgovarjali na vprašanja, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV-prispevka in ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani RS in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.

Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja

V parlamentu je bilo pred glasovanjem najbolj burno pri razpravi o dopustnosti referenduma o volilni pravici državljanov tretjih držav. Že zakonodajno-pravna služba državnega zbora je opozorila, da je tak referendum nedopusten. »Zapravljali bomo skupen davkoplačevalski denar za referendum, za katerega vsi vnaprej vemo, da je v resnici neustaven in da njegov rezultat ne šteje nič,« je bil kritičen tudi predsednik Svobode Robert Golob. Po veljavni referendumski zakonodaji poslanci lahko razpišejo posvetovalni referendum, preden končno odločijo o posameznem vprašanju. Problem je v tem, da je državni zbor že sredi junija sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, v teku pa so tudi že postopki za zakonodajni referendum o njem. Podpise volivcev bodo začeli zbirati s 1. septembrom. Vsaj do izteka roka za zbiranje podpisov, torej do 5. oktobra, zakon ne bo stopil v veljavo.

Poslanci želijo soodločanje državljanov pri določenih vprašanjih. FOTO: Leon Vidic

14 evrov mesečno znaša RTV-prispevek

Poslanci vladajoče koalicije in Resnice so prepričani, da imajo državljani tudi pravico izraziti svoje stališče do plačevanja RTV-prispevka. »Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotovil stabilno delovanje RTVS,« je menila poslanka SDS Alenka Jeraj. V imenu predlagatelja je še povedala, da so se medijske navade bistveno spremenile, državljani pa do informacij in drugih vsebin dostopajo prek številnih programov, družbenih omrežij in platform. Zato se jim v SDS tudi zdi prav, da se volivci odločijo, ali ga želijo še naprej plačevati. V opoziciji so medtem opozorili, da ukinitev RTV-prispevka pomeni konec javne RTVS, kot jo poznamo. Golob je dejal, da verjamejo, da je RTVS potrebna tudi racionalizacije, ampak to je stvar vodstva. Izpostavil je tudi, da bi vsak želel prihraniti 14 evrov na mesec, a imajo nekatere stvari višjo vrednost. Med temi je izpostavil uspehe naših športnikov, ki jih prenaša RTVS.

Poslanci julija razpisali zakonodajni referendum. Mesec dni kasneje dodali še tri posvetovalne. Eden od teh je neustaven, poudarjajo v opoziciji.

Kar se tiče pogojevanja pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela, pa so v koaliciji prepričani, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim. »Strinjamo se, da mora socialna država človeka, ki ne more delati, zaščititi. Hkrati menimo, da je povsem upravičeno od človeka, ki lahko dela, pričakovati določeno mero odgovornosti in angažiranja do skupnosti,« je pojasnila predstavnica predlagatelja Karmen Furman (SDS). Menila je, da družbenokoristno delo ne sme biti kazen, stigmatizacija posameznika ali brezplačna delovna sila, ki bi nadomestila redno zaposlitev. Da je zaradi trenutne zakonske ureditve vprašanje irelevantno, pa so menili v Levici. Kot je dejal njihov poslanec Vladimir Šega, ima ministrstvo vso pristojnost, da preveri, ali sistem dobro deluje, in ustrezno ukrepa. Dodal je, da trenutno ni dovolj javnih del za vse, ki si jih želijo.