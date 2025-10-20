Brez soglasja višje položnice že decembra, Maljevac: Kdor ne podpiše, bo plačal več

Četudi zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sam sistem pa, tudi zaradi še ne vzpostavljenega informacijskega sistema, še ni zaživel v celoti, je s pomočjo spletnega kalkulatorja že mogoče informativno izračunati strošek nastanitve in prehrane pri izbranem izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji. »Kalkulator služi zgolj informativnemu izračunu, saj vam omogoča približen vpogled v višino stroškov na položnici, ki jo boste prejeli januarja 2026,« piše na spletni strani kalkulatorja, ki ga najdete, če v Googlov iskalnik vpišete ključne besede kalkulator dolgotrajna oskrba.

Za nižje stroške oskrbe je treba podpisati soglasje. Stanovalci domov imajo za to čas do konca novembra. Že zdaj lahko izračunate razliko med sedanjo in novo ceno.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pojasnil, da bodo položnice za dolgotrajno oskrbo v instituciji v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi nižje, saj bo treba plačati le nastanitev in prehrano, stroški za oskrbo pa bodo poravnani s sredstvi za dolgotrajno oskrbo. A to le v primeru, če bodo zdajšnji stanovalci domov podpisali soglasje k prevedbi v novi sistem do konca novembra. Novi sistem in s tem nižje položnice bodo začeli veljati s 1. decembrom. Torej, kot je posvaril minister, kdor soglasja ne bo podpisal, bo ostal v zdajšnjem sistemu, vendar bo oskrbnina zanj višja. Prav tako kasneje ne bo mogel biti avtomatično preveden v nov sistem, ampak bo moral skozi standardni postopek prek vstopne točke za dolgotrajno oskrbo.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Velike razlike

Na vladni podstrani je že objavljen seznam informativnih cen izvajalcev dolgotrajne oskrbe v instituciji za standardno nastanitev in prehrano, ki stopa v veljavo 1. decembra. Hkrati so navedene veljavne cene v domovih, pa tudi cene za tiste, ki po 1. decembru ne bodo v novem sistemu dolgotrajne oskrbe.

114 JE ŠTEVILKA telefona z ažurnimi informacijami.

Dobro je vedeti, da lahko vsak delovni dan med 8. in 16. uro za »ažurne, verodostojne in celovite informacije o dolgotrajni oskrbi« pokličete številko 114. Vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan je pojasnil, da je med najpogostejšimi vprašanji prav višina oskrbnine. In zdaj boste lahko tudi prišli do informativnega izračuna o primerjavi med zdajšnjo in novo ceno prek kalkulatorja. Florjanc Lukan svetuje, da imejte ob sebi zadnji račun za oskrbnino.

In kako bodo nove cene videti v praksi. Standardna namestitev osebe, ki potrebuje najmanj oskrbe v denimo v Domu dr. Janka Benedika Radovljica, zdaj znaša 760 evrov. Kdor bo po 1. decembru ostal v zdajšnjem sistemu, bo moral na mesec plačati 152 evrov več (912 evrov). Tisti, ki bo šel na nov sistem, 47 evrov manj (713 evrov). Za nadstandardno namestitev in oskrbo pa je treba danes plačati 1446 evrov. S prehodom na nov sistem bi se ta strošek znižal za 626 evrov na 820 evrov. Kdor bo ostal v obstoječem sistemu, bo moral plačati bistveno več. In sicer 1750 evrov oziroma 304 evre na mesec več.