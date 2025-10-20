  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOLGOTRAJNA OSKRBA

Brez soglasja višje položnice že decembra, Maljevac: Kdor ne podpiše, bo plačal več

Le tako bodo stanovalci domov prešli v nov sistem zaračunavanja oskrbe. Za koliko bo nižji mesečni strošek, preverite s spletnim kalkulatorjem.
Cene oskrbe v domu bodo po obljubah odgovornih s prvim decembrom nižje. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik

Cene oskrbe v domu bodo po obljubah odgovornih s prvim decembrom nižje. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sistem pa še ni zaživel v celoti.

Zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sistem pa še ni zaživel v celoti.

Cene oskrbe v domu bodo po obljubah odgovornih s prvim decembrom nižje. FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac
Zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sistem pa še ni zaživel v celoti.
Aleksander Brudar
 20. 10. 2025 | 06:45
3:37
A+A-

Četudi zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sam sistem pa, tudi zaradi še ne vzpostavljenega informacijskega sistema, še ni zaživel v celoti, je s pomočjo spletnega kalkulatorja že mogoče informativno izračunati strošek nastanitve in prehrane pri izbranem izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji. »Kalkulator služi zgolj informativnemu izračunu, saj vam omogoča približen vpogled v višino stroškov na položnici, ki jo boste prejeli januarja 2026,« piše na spletni strani kalkulatorja, ki ga najdete, če v Googlov iskalnik vpišete ključne besede kalkulator dolgotrajna oskrba.

Za nižje stroške oskrbe je treba podpisati soglasje.

Stanovalci domov imajo za to čas do konca novembra.

Že zdaj lahko izračunate razliko med sedanjo in novo ceno.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pojasnil, da bodo položnice za dolgotrajno oskrbo v instituciji v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi nižje, saj bo treba plačati le nastanitev in prehrano, stroški za oskrbo pa bodo poravnani s sredstvi za dolgotrajno oskrbo. A to le v primeru, če bodo zdajšnji stanovalci domov podpisali soglasje k prevedbi v novi sistem do konca novembra. Novi sistem in s tem nižje položnice bodo začeli veljati s 1. decembrom. Torej, kot je posvaril minister, kdor soglasja ne bo podpisal, bo ostal v zdajšnjem sistemu, vendar bo oskrbnina zanj višja. Prav tako kasneje ne bo mogel biti avtomatično preveden v nov sistem, ampak bo moral skozi standardni postopek prek vstopne točke za dolgotrajno oskrbo.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Velike razlike

Na vladni podstrani je že objavljen seznam informativnih cen izvajalcev dolgotrajne oskrbe v instituciji za standardno nastanitev in prehrano, ki stopa v veljavo 1. decembra. Hkrati so navedene veljavne cene v domovih, pa tudi cene za tiste, ki po 1. decembru ne bodo v novem sistemu dolgotrajne oskrbe.

114 JE ŠTEVILKA

telefona z ažurnimi informacijami.

Dobro je vedeti, da lahko vsak delovni dan med 8. in 16. uro za »ažurne, verodostojne in celovite informacije o dolgotrajni oskrbi« pokličete številko 114. Vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan je pojasnil, da je med najpogostejšimi vprašanji prav višina oskrbnine. In zdaj boste lahko tudi prišli do informativnega izračuna o primerjavi med zdajšnjo in novo ceno prek kalkulatorja. Florjanc Lukan svetuje, da imejte ob sebi zadnji račun za oskrbnino.

Zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sistem pa še ni zaživel v celoti.
Zaposleni in delodajalci že od julija pridno plačujejo obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, sistem pa še ni zaživel v celoti.

In kako bodo nove cene videti v praksi. Standardna namestitev osebe, ki potrebuje najmanj oskrbe v denimo v Domu dr. Janka Benedika Radovljica, zdaj znaša 760 evrov. Kdor bo po 1. decembru ostal v zdajšnjem sistemu, bo moral na mesec plačati 152 evrov več (912 evrov). Tisti, ki bo šel na nov sistem, 47 evrov manj (713 evrov). Za nadstandardno namestitev in oskrbo pa je treba danes plačati 1446 evrov. S prehodom na nov sistem bi se ta strošek znižal za 626 evrov na 820 evrov. Kdor bo ostal v obstoječem sistemu, bo moral plačati bistveno več. In sicer 1750 evrov oziroma 304 evre na mesec več. 

Več iz teme

Dolgotrajna oskrbadomovi za starejšeministrstvo za solidarno prihodnoststarejšidom starejšihostareliupokojencioskrbnineSimon Maljevac
ZADNJE NOVICE
08:35
Premium
Šport  |  Tekme
1. SNL

Olimpija ustavila celjski stroj za gole

V derbiju 12. kroga 1. SNL brez golov v Celju. Moštvo Alberta Riere prvič po 2. marcu ni zatreslo mreže tekmecev.
Gorazd Nejedly20. 10. 2025 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVI ALBUM

Challe Salle gre v pokoj? Tole je sporočil oboževalcem ...

Glasbenik predstavlja svoj največji projekt do sedaj.
20. 10. 2025 | 08:25
08:12
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: domače klasike in nove ideje za vsak dan

Kaj boste skuhali ta teden? Za vas imamo pet okusnih idej – od legendarne pašte fižol do kremne porove juhe s pečenim česnom. Vabljeni k mizi!
Odprta kuhinja20. 10. 2025 | 08:12
08:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MUČENJE ŽIVALI

Po neplačilu najemnine mačka zaprla v stanovanje

Lastnica živali si po prepričanju društva zasluži kazenski pregon. Maček je imel po tleh nasute brikete, vodo bi lahko pil iz stranišča.
Aleksander Brudar20. 10. 2025 | 08:06
08:05
Lifestyle  |  Polet
STE PO MARATONU ČUSTVENO IZPRAZNJENI

Kako po Ljubljanskem maratonu čim prej okrevati: nasveti strokovnjakov za telo, prehrano in glavo

Mnogi tekači po maratonu občutijo čustveno praznino.
Miroslav Cvjetičanin20. 10. 2025 | 08:05
07:30
Bulvar  |  Zanimivosti
SAJ NI RES, PA JE

Deklica zagozdila v sušilnem stroju, posredovati morali gasilci

Zgodilo se je v petek zvečer v predmestju Dunaja.
20. 10. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki