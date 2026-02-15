  • Delo d.o.o.
30. RAZSTAVA DOBROT

Brez spoštovanja do kmečkih žena ni prihodnosti slovenskega podeželja

Razstava suhokranjskih dobrot znova predstavila različne okuse in oblike. Opomin, da se slovensko podeželje ohranja kljub politiki, in ne zaradi nje.
Dobrote so pritegnile številne občudujoče poglede.

Kulinarične mojstrovine in različni ročni izdelki FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Poslanka Anja Bah Žibert in predsednica društva Tadeja Lavrič (desno)

Nastopi najmlajših obogatijo vsak dogodek.

Slavko Mirtič
 15. 2. 2026 | 07:00
2:47
A+A-

Leta 1995 je na temeljih Društva kmečkih žena Novo mesto zraslo samostojno Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk. Predsednica je postala Slavka Legan, leta 2013 pa je vodenje prevzela Tadeja Lavrič.

Njihova osnovna želja je bila, da bi obogatile svoje znanje in pridobile novega iz bogate zakladnice suhokrajinske kulturne pa tudi kulinarične dediščine. Tako vsa leta poleg številnih dejavnosti pripravljajo tudi prireditev Razstava suhokranjskih dobrot, na kateri predstavljajo krušne dobrote različnih okusov in oblik, ročna dela, pletene in kvačkane izdelke, rožice, košare iz šibja ter različne okrasne predmete, čebelarske izdelke čebelarja Mihe Potočarja in likovna dela Vrtca Sonček.

Brez močnega podeželja ni močne Slovenije.

Prenos dediščine

Tako je bilo tudi ob letošnjem kulturnem prazniku, ob prijetnem kulturnem programu so članice pripravile že 30. razstavo dobrot. Pod vodstvom mentoric OŠ Žužemberk Andreje Kocijančič, Alenke Pavlin in Katarine Vrhovec so se z recitacijami, igranjem, plesom in petjem predstavili četrtošolci. Prireditev so z recitacijo popestrile pesnica Silva Mohorčič ter s skečem Jelka Krivec in Nežika Režek iz Društva kmečkih žena Mirna Peč.

»Članice pri svojem delu vsakič odkrijemo kakšno novost in jo z veseljem preizkusimo. Pečemo in cvremo z ljubeznijo in spoštovanjem. Rezultat je dober in okusen,« je v nagovoru povedala predsednica Tadeja Lavrič in se zahvalila vsem, ki podpirajo njihovo delo. Spremljata jih župan in podžupan občine Žužemberk Jože Papež in Janez Pirc, ki sta čestitala vsem razstavljalkam in jim zaželela uspešno delo še vrsto let. Ravnateljica šole Mija Penca Vehovec se je zahvalila članicam za prenašanje vrednot sodelovanja, spoštovanja in kulturne dediščine na otroke. Da je razstava odličen preplet tradicije, znanja ter mladosti z nastopi najmlajših, je poudarila slavnostna govornica, poslanka Anja Bah Žibert.

»Razstava je praznik še živeče tradicije in hkrati opomin, da se slovensko podeželje ohranja kljub politiki, in ne zaradi nje,« je dejala Bah Žibertova in kritično dodala: »Danes žal vidimo oblast, ki sprejema odločitve brez pravega posluha do slovenskega kmeta in nalaga vedno nova bremena tistim, ki jih že tako nosijo največ! Brez močnega podeželja ni močne Slovenije in brez spoštovanja do kmečkih žena ni prihodnosti,« je sklenila.

