Brez sramu v spalnico! Vohunjenje za Luko Mescem je le vrh ledene gore, opozarja znani antropolog

Nedavni dogodek, ko je kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec javnost obvestil, da so ga neznanci skozi okno spalnice več dni zapored skrivaj snemali z dronom, je v slovenskem prostoru sprožil val ogorčenja. Na ta grobi vdor v intimo posameznika se je na Facebooku odzval priznani slovenski antropolog dr. Dan Podjed, višji znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Podjed je zapisal, da ga je zalezovanje kandidata skozi okno lastnega doma takoj spomnilo na zloglasno nadzorovanje oporečnikov in disidentov v nekdanjih avtoritarnih režimih Sovjetske zveze, Vzhodne Nemčije, Češkoslovaške in tudi Jugoslavije, kjer so tajne službe, kot so Stasi, KGB ali Udba, posameznikom sledile na vsakem koraku.

»Zasebnost bi znala biti le kratkotrajna pravica«

Kot je poudaril Podjed, so zidovi domov v sodobnem času postali povsem presojni. Ob tem se je navezal na poglavje Google vas gleda iz svoje knjige Videni, v katerem opozarja, da je zasebnost — temeljna človekova pravica, pridobljena v 19. in 20. stoletju — danes verjetno le še relikt preteklosti, ki se mu 21. stoletje zlahka odpoveduje.

Razlika med preteklostjo in sedanjostjo je po Podjedovem mnenju predvsem v anonimnosti nadzornikov: »Verjetno je dodaten razlog za apatijo spoznanje, da so v preteklosti ljudje poglede lahko vsaj zaslutili in opazovalce približno identificirali, danes pa posameznik ne more niti videti niti vedeti, kdo ali kaj ga gleda z druge strani okna, kamere ali zaslona, saj se tam skoraj nikoli ne prižge luč, ki bi razsvetlila anonimne opazovalce.«

»Če se nam zgodi vse to, je morda res najbolje, da zadnji ugasne luč - in zagrne zaveso.«

Dodaja še, da se ljudje s pogledi v svojo intimnost pogosto sprijaznijo v zameno za 'bombončke' digitalnega sveta, s čimer sodelujejo v »največjem resničnostnem šovu na svetu, ki je hkrati vohunska operacija vseh časov«.

Antropolog Dan Podjed. FOTO: Blaž Samec

Zaton enega izmed temeljev demokracije?

V nadaljevanju je Podjed opisal tudi svojo osebno izkušnjo in dilemo glede spuščanja senčil, ki jih doma raje spusti do polovice, da vsaj zasilno obvaruje svojo intimo, preden odpre 'druga okna' na računalniškem zaslonu. Svoj razmislek ob primeru snemanja Luke Mesca z dronom je sklenil z opozorilom in vrsto odprtih vprašanj o prihodnosti družbe: »Bomo dejansko dopustili, da smo lahko – ali celo moramo biti – vidni kjerkoli in da zasebnost, ki je eden izmed temeljev demokracije, dokončno izpuhti? Se bomo sprijaznili, da lahko pogledi neznancev kadarkoli vdrejo tudi v naše domove? Bomo postali drug drugemu Veliki Bratje iz romana 1984?«