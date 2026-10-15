Brezdomec Bobi je umrl v reki

VZROK SMRTI NI ZNAN

V kanalu Tržiške Bistrice se je končalo življenje Bojana Hrvatina, ki je živel v prikolici v gozdu. Domačini se ga spominjajo kot prijaznega in mirnega človeka, ki nikomur ni storil nič žalega.

Od zgodnjega jutra se je včeraj po Tržiču širila žalostna novica, da je prejšnji večer umrl 73-letni Bojan Hrvatin, vsem znan kot brezdomec Bobi. Njegovo truplo so našli v betonskem kanalu za dotok vode v elektrarno ob Tržiški Bistrici v vasi Retnje, blizu prikolice, v kateri je živel sredi gozda. Vzrok smrti še ni znan, na Policijski upravi Kranj pa so pojasnili, da smrt ni posledica kaznivega dejanja. Tisti, ki so ga poznali, imajo zanj le lepe besede. »Malce grdo smo mu rekli klošar Bobi, a v resnici je bil zelo prijazen in nikogar ni motil,« nam je zaupal vaščan Retenj, ki ga je novica o ...