Brezpilotniki, reševalni psi in motorne žage: varnost v Zgornji Savinjski dolini na višji ravni

Na obširnem posestvu Žuntar na Dobrovi na Zgornjem Pobrežju so že petič organizirali Dneve zaščite in reševanja Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline 2025, tokrat s poudarkom na uporabi brezpilotnih letalnikov. Organizator GZ ZGS je vključil tudi gasilske strokovnjake PGE in PGD Velenje ter nekatere druge operativne kadre iz regije. K sodelovanju so kot običajno povabili predstavnike različnih področij; prostovoljne in poklicne gasilce, urgentne zdravstvene reševalce, policijo, vodnike reševalnih psov, tabornike, različna združenja s področja cestnega prometa in civilno zaščito.

Ob tokratnem srečanju, ki je neposredno povezano z dejavnostmi v mesecu požarne varnosti, so zbor gasilcev in reševalcev nagovorili predsednik in poveljnik GZ ZGS Janko Žuntar ter Matjaž Goličnik, županja Občine Rečica ob Savinji Majda Potočnik ter načelnik Policijske postaje Mozirje Matjaž Sem. Poudarili so pomen izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanja med vsemi silami in stroko požarne varnosti, gasilstva in številnih področji varnosti prebivalstva.

5. so že pripravili pester in poučen program.

Poletel je visoko in odkril kraj nesreče pri delu.

Nepogrešljivi pomočniki pri iskanju pogrešanih

Omenili so pridobitev novih znanj ter varnost na zadnjem delu strokovnega usposabljanja gasilcev sekačev pri podiranju v gozdu. V tem delu so okrog 60 gasilkam in gasilcem, ki so se letos usposabljali za pridobitev višje strokovnosti, podelili listine o napredovanju v status višji gasilec. V nadaljevanju so izvedli predstavitev specialne opreme in moštva civilne zaščite, pridobitve, ki je okrepila pomoč in možnosti hitrega posredovanja ob naravnih nesrečah, kar se je izkazalo za nujno potrebo pri poplavah pred dvema letoma in kasneje.

Nestrokovno podiranje drevja lahko ogrozi življenje.

Medtem so na dvorišču kmetije in v gozdu izvajali praktični del usposabljanja za varno delo z motorno žago, ki je zelo pogosto orodje pri različnih gasilskih intervencijah, še zlasti pri naravnih nesrečah. Strokovni sodelavci so izvedli predavanje o uporabi brezpilotnih letalnikov in praktični prikaz njihove uporabe pri iskanju pogrešane osebe in nesreči pri delu, ki je nastala ob podiranju dreves v bližnjem gozdu.

Boštjan Vidmar, predstavnik uprave za zaščito in reševanje, je podrobno opisal sisteme delovanja, zakonske predpise in usposabljanje za uporabo dronov. Ekipo, ki upravlja brezpilotne letalnike pri GZ Šaleške doline, je predstavil poveljnik gasilskega poveljstva MO Velenje Simon Šuman, za praktični del pa sta poskrbela navigatorja Staš Strozak in Rok Gril iz Dron enote pri GZŠD. Predstavili so se tudi navigatorji PGD Groblje, vodja in koordinator izobraževanja za področje gasilskih zvez Žalec, Prebold, Šaleška dolina in Zgornja Savinjska dolina Boris Brinovšek (PGE Velenje) pa se je zahvalil vsem pristojnim za organizacijo tega pomembnega dogodka.