DOBRODELNA AMBULANTA

Brezplačna zdravniška pomoč v nove prostore, odslej bodo na tej lokaciji

Ker nimajo stalnega vira financiranja, prosijo podpornike in donatorje za finančno pomoč.
Simbolična fotografija FOTO: Dragonimages, Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Dragonimages, Getty Images
STA, N. P.
 17. 3. 2026 | 20:37
 17. 3. 2026 | 20:37
Kranjska Fajdigova ambulanta za osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja se je morali zaradi prostorskega stiske kranjskega zdravstvenega doma preseliti iz objekta Osnovnega zdravstva Gorenjske v druge prostore. Te je Fajdigova ambulanta, ki deluje že devet let, dobila v brezplačni najem od občine, odpira pa jih v torek, 17. 3., popoldan. Pro bono ambulanta, ki se imenuje po ljudskem zdravniku Božidarju Fajdigi, je v Kranju zaživela 6. marca 2017. Deluje s pomočjo donacij in prostovoljnega dela zdravstvenega osebja ter zagotavlja zdravstvene storitve najbolj ranljivim skupinam ljudi. Vse od začetka je delovala v prostorskih Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), novembra lani pa se je zaradi prostorske stiske delno preselila v kontejner pred zdravstvenim domom. Sedaj je od Mestne občine Kranj dobila v brezplačni najem prostor na Kidričevi cesti 6, ki je od dosedanje lokacije oddaljen nekaj 100 metrov.

Kot je za STA povedal predsednik društva Fajdigova ambulanta Tomaž Krišelj, bodo na novi lokaciji imeli več stroškov, saj je na dosedanji lokaciji obratovalne stroške pokrival OZG. Računajo, da bodo stroški elektrike, vode, komunale, ogrevanja in vzdrževanja mesečno stali okoli 150 do 200 evrov. Ker nimajo stalnega vira financiranja, prosijo podpornike in donatorje za finančno pomoč.

Na novi lokaciji

Sedaj je od Mestne občine Kranj dobila v brezplačni najem prostor na Kidričevi cesti 6, ki je od dosedanje lokacije oddaljen nekaj 100 metrov.

Nekaj sredstev se Fajdigova ambulanta v prihodnje nadeja tudi od dohodnine, saj je konec lanskega leta pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu in bo jeseni uvrščena na seznam organizacij, ki jim lahko ljudje kot donacijo namenijo del dohodnine. To bo Fajdigovi ambulanti omogočalo še bolj sistematično razvijanje programov za ranljive skupine, je prepričan Krišelj.

Zbirajo zdravila in sanitetni material

Trenutno sicer nimajo veliko uporabnikov. V prvih treh letih so imeli letno v Kranju v povprečju 60 obravnav. V času pandemije, ko so prešli na telefonsko naročanje, ki njihovim uporabnikom ne ustreza, pa se je ta številka močno zmanjšala. Tako so leta 2020 obravnavali le 15 bolnikov. Tudi po pandemiji se število uporabnikov ni bistveno povečalo. Med njimi so tisti, ki so ostali brez vsega in ne uspejo plačevati zdravstvenega prispevka, nekateri mladi pred prvo zaposlitvijo in tuji državljani, ki so na čakanju na delo v Sloveniji. Zmanjšano število uporabnikov Krišelj pripisuje dobri gospodarski situaciji in nizki brezposelnosti. »Se pa lahko to hitro spremeni, saj vidimo, kaj se dogaja po svetu,« je opozoril.

Namenite jim lahko del dohodnine

Nekaj sredstev se Fajdigova ambulanta v prihodnje nadeja tudi od dohodnine, saj je konec lanskega leta pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu in bo jeseni uvrščena na seznam organizacij, ki jim lahko ljudje kot donacijo namenijo del dohodnine.

Trenutno v Fajdigovi ambulanti največ časa namenijo zbiranju še uporabnih zdravil in sanitetnega materiala. Zdravila večinoma študenti medicine potem odnesejo v Afriko, vložki in plenice za odrasle pa pridejo prav tudi v Sloveniji. Zdravila in material bodo ljudje še vedno lahko oddali na informacijskem pultu v zdravstvenem domu ali pa ob torkih med 17. in 19. uro, ko deluje Fajdigova ambulanta, na njeno novo lokacijo.

Sočasno se Fajdigova ambulanta v nov prostor seli tudi na Jesenicah, kjer je vrata odprla leta 2021. Na Jesenicah, kjer se ambulanta v zadnjih letih prav tako ukvarja predvsem z zbiranjem zdravil, se sicer seli zgolj v drug prostor znotraj zdravstvenega doma.

