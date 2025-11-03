FOTO: Andrej Poglajen/X

Na družbenem omrežju X je poslanec SDS-aobjavil preglednico socialne pomoči družinam z brezposelnima staršema. Izračuni so opravljeni na primeru brezposelnih staršev brez premoženja.

Pospremil jo je z besedami, da se tako nagrajuje nedelo in kriminal privilegiranih manjšin.

Številke so za prejemnike navdušujoče, delovno ljudstvo pa postavljajo v vlogo hodečih bankomatov: brezposelna družina s 5 otroki, denimo, letno od države prejme 40.320 evrov socialnih transferjev. Mesečno to nanese 3360 evrov za nič dni nebodigatreba hoje v službo.

Izračun je sledeč

Denarna socialna pomoč: 2233 evre

Otroški dodatki: 705 evrov

Dodatek na veliko družino: 50 evrov

Izredna denarna pomoč: 372 evrov

SKUPAJ: 3360 evrov



Če ima družina s socialnega dna drugačno število otrok, se socialni transferji ustrezno spreminjajo: pri 3 otrocih znaša letni znesek socialnih transferjev 28.428 evrov, pri 7 otrocih pa že "bogataških" 52.056 evrov. Če bi iz ljubezni med brezposelnima staršema nastalo 10 otrok, bo dovolj denarja tudi za mercedes in novo hišo, saj bodo socialni transferji znašali že astronomskih 69.660 evrov letno. To je primerljivo z letno plačo menedžerjev v bolje stoječih slovenskih podjetjih.

Možna tudi "optimizacija" sociale

Podjetna starša lahko socialne prejemke še dodatno "optimirata" na način, da se razvežeta in vsaj uradno ne živita skupaj, en od staršev pa "uradno" ne plačuje preživnine. Na ta način enostarševska družina s 5 otroki prejme 3879 evra sociale na mesec oziroma 46.548 evra letno.

A to še ni vse

V izračun niso vštete druge ugodnosti, ki jih slovenski davkoplačevalci omogočamo družinam na socialnem dnu: