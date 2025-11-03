  • Delo d.o.o.
»DAVKOPLAČEVALCI HODEČI BANKOMATI«

Hoditi v službo je za luzerje? To je neverjeten znesek, ki ga v Sloveniji dobita brezposelna starša petih otrok

Brezposelnim na socialnem robu se ne splača delati. To dokazuje primerjava izračunov mesečnih socialnih transferjev, ki jih dobivajo starši, ki v vsem svojem življenju niso ustvarili ničesar in nimajo premoženja. Podatke, ki razburjajo javnost, objavljamo v luči javne razprave o problematiki in veliki brezposelnosti v socialno deprivilegiranem okolju v nekaterih predelih Slovenije.
Simbolična fotografija. FOTO: Rajšek Bojan
Simbolična fotografija. FOTO: Rajšek Bojan
E. N.
 3. 11. 2025 | 17:53
 3. 11. 2025 | 19:47
3:22
FOTO: Andrej Poglajen/X
FOTO: Andrej Poglajen/X
Na družbenem omrežju X je poslanec SDS-a Andrej Poglajen objavil preglednico socialne pomoči družinam z brezposelnima staršema. Izračuni so opravljeni na primeru brezposelnih staršev brez premoženja.

Pospremil jo je z besedami, da se tako nagrajuje nedelo in kriminal privilegiranih manjšin.

Številke so za prejemnike navdušujoče, delovno ljudstvo pa postavljajo v vlogo hodečih bankomatov: brezposelna družina s 5 otroki, denimo, letno od države prejme 40.320 evrov socialnih transferjev. Mesečno to nanese 3360 evrov za nič dni nebodigatreba hoje v službo.

Izračun je sledeč

  • Denarna socialna pomoč: 2233 evre
  • Otroški dodatki: 705 evrov
  • Dodatek na veliko družino: 50 evrov
  • Izredna denarna pomoč: 372 evrov
    SKUPAJ: 3360 evrov


Če ima družina s socialnega dna drugačno število otrok, se socialni transferji ustrezno spreminjajo: pri 3 otrocih znaša letni znesek socialnih transferjev 28.428 evrov, pri 7 otrocih pa že "bogataških" 52.056 evrov. Če bi iz ljubezni med brezposelnima staršema nastalo 10 otrok, bo dovolj denarja tudi za mercedes in novo hišo, saj bodo socialni transferji znašali že astronomskih 69.660 evrov letno. To je primerljivo z letno plačo menedžerjev v bolje stoječih slovenskih podjetjih.

Možna tudi "optimizacija" sociale

Podjetna starša lahko socialne prejemke še dodatno "optimirata" na način, da se razvežeta in vsaj uradno ne živita skupaj, en od staršev pa "uradno" ne plačuje preživnine. Na ta način enostarševska družina s 5 otroki prejme 3879 evra sociale na mesec oziroma 46.548 evra letno.

A to še ni vse

V izračun niso vštete druge ugodnosti, ki jih slovenski davkoplačevalci omogočamo družinam na socialnem dnu:

  • brezplačen vrtec,
  • subvencija za najem stanovanja,
  • brezplačna oskrba v domu za starejše,
  • brezplačno zdravstveno zavarovanje,
  • brezplačna malica za otroke v vrtcih in šolah,
  • brezplačni učbeniki v šolah,
  • državna štipendija,
  • brezplačen RTV prispevek,
  • subvencije pri nakupu vinjete, registraciji vozila ipd.
  • Paketi s hrano in drugimi potrebščinami v organizaciji Rdečega križa in Karitas.

 

socialni transferjisocialna pomočrevščinadenarna socialna pomoč
