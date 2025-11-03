Britanska veleposlanica z osnovnošolci pozvala k solidarni prihodnosti

V okviru nedavnega mednarodnega dneva bele palice so vodilni predstavniki viteškega reda Sv. Jurija s Koroške (VRSJK) v organizaciji viteške dame in poveljnice reda Sonje Sofije B. Eisenreich v Občini Nazarje pripravili delovno srečanje ob obisku britanske veleposlanice v Sloveniji, slepe Victorie Harrison z osebno spremljevalko Natašo Kušin in psom vodnikom Otom.

Harrisonova je najprej obiskala učence na OŠ Nazarje, pozneje še župana in direktorja občinske uprave Mateja Pečovnika ter Sama Begića. Otroci so skupaj z učitelji in ravnateljico mag. Vesno Lešnik ter strokovno sodelavko mag. Urško Golčman sestavili program, ki je kar najbolje povezal šolo, veleposlanico in njihovo skupno sporočilo o sočutni in povezani družbi ter skupnosti.

Darilo vitezinje Norme De Saint Picman iz Ljubljane

Otroci so gostjo in spremljevalce nagovorili tudi v angleškem jeziku iz mednarodnega projekta, v katerem so odrasle prosili, da jim zagotovimo mir kot najvišjo vrednoto in dobrino. Potekali so pogovori otrok in gostov, ob glasbi in petju pevskega zbora je šolska ura kar prehitro minila.

Kelih za krepost

V Kulturnem domu Nazarje je sledilo srečanje visoke gostje z vodstvom Društva upokojencev Nazarje, predsednico Mino Turk ter sodelavkami iz rokodelskega krožka in prostovoljkami projekta Starejši za starejše ter Prostofer. Ob razstavi ročnih del so upokojenke ambasadorki predstavile model delovanja prostovoljne pomoči starejšim ter Victorio obdarile. Pečovnik in Begić sta gostji predstavila delovanje lokalne skupnosti, gospodarstvo in javno življenje ter kulturno-turistični utrip v tamkajšnjih krajih, opisala sta tudi težavno obdobje ob poplavah in potek sanacije.

V popoldanskem delu obiska je sledilo kulinarično doživetje v hotelu Resort Linasi, ob zdravici dobrodošlice in poslovnem kosilu so veleposlanico nagovorili prior mag. Silvester Likar (v imenu reda), glavna organizatorica, viteška poveljnica Eisenreichova v imenu Komende Eme Krške in vicekancler reda, vitez Kristjan Brozovič. Eisenreichova je častni gostji podarila pozlačen kelih, ki ponazarja kreposti Eme Krške, vitez Matjaž Založnik ji je namenil izvirni slovenski gin in svojo avtorsko knjigo Frankolovo skozi stoletja, viteška dama iz Ljubljane Norma de Saint Picman pa je veleposlanici v imenu reda podarila svoje unikatno delo, grafiko sv. Eme Krške.

Zapel ji je pevski zbor OŠ Nazarje.

Z upokojenci DU Nazarje

Glasba je veliko darilo vsem, ki jih je življenje prikrajšalo za vid.

Ob nadaljevanju srečanja, ki je potekalo ob razkošni kulinariki in zdravici v duhu Alpskega poslovnega foruma, so si zbrani izmenjali izkušnje in usmeritve za delovanje v bližnji prihodnosti. Ob koncu dogodka sta Glasbena šola Nazarje in vokalna skupina Sončnice v čast visoki gostji izvedli Koncert v temi. Navdušena veleposlanica ni skrivala hvaležnosti, saj je po njenih besedah tako odlična glasba veliko darilo vsem, ki jih je življenje prikrajšalo za vid in lepote, ki obdajajo ljudi.

Ob slovesu je med drugim dejala: »V veliko čast in veselje mi je, da sem danes z vami tukaj v tem prelepem kraju ob mednarodnem dnevu bele palice. Vaša predanost družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju je resnično vredna občudovanja. Naj bo ta dan ne samo praznovanje mednarodnega dneva bele palice, temveč tudi povabilo k pogledu v prihodnost, v kateri se vsak človek počuti vključenega in ima priložnost uspevati v družbi. V prihodnost, v kateri neizogibni izzivi, s katerimi se mi, ki smo slepi ali slabovidni, soočamo, niso razumljeni kot nepremostljive ovire, temveč kot izzivi, ki jih bomo skupaj premagali.«

Veleposlanica Victoria Harrison