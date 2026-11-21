Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak se je znašel v središču novega besednega spopada, ki se je na družbenih omrežjih razplamtel pred referendumom o interventnem zakonu. Tokrat je povod njegovo premoženje oziroma vinogradniško posestvo v Halozah, ki ga je Inštitut 8. marec izpostavil kot primer bogastva. Brodnjak je na očitke odgovoril z obširnim in precej čustvenim zapisom, v katerem ni skoparil s kritikami.

»Družina Brodnjak se Inštitutu 8. marec iz srca najlepše zahvaljuje za prikaz kako čudovite so Haloze iz zraka,« je začel z očitno ironijo, nato pa napovedal precej resnejše nadaljevanje. »Sicer pa se bo 50% lastnik posestva na sliki, moj brat, na zadevno plemenito organizacijo neposredno obrnil preko odvetniške pisarne in zaščitil svoje dobro ime.«

Skoraj 1,8 milijona evrov in »klet«, velika za 28 nogometnih igrišč

V Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, so objavili Brodnjakovo fotografijo in posnetek vinogradov v Halozah ter zapisali, da prvi mož NLB zase meni, da ni bogat. Ob tem so navedli njegove letne prejemke v višini 1.797.887 evrov in dodali, da bi moral človek z minimalno plačo za enak znesek delati 117 let. Izpostavili so še njegovo »klet« v Halozah, ki naj bi merila kar 200.000 kvadratnih metrov oziroma približno 28 nogometnih igrišč.

»Še en razlog več, zakaj bomo 6. decembra glasovali PROTI,« so sporočili pred prihajajočim referendumom. Podatek o zaslužku sicer izhaja iz letnega poročila NLB za leto 2025. Vendar je treba pojasniti, da ne gre zgolj za osnovno plačo, temveč za vse bruto prejemke, vključno z variabilnim nagrajevanjem. Njegova bruto plača z regresom je znašala 762.443 evrov, variabilni del prejemkov pa 1.016.421 evrov.

»Teater absurda je, da imava z bratom v lasti le štiri hektarje«

Brodnjaka je še posebno zmotila predstavitev družinskega vinogradniškega posestva. Pojasnil je, da njegova mama, oče in brat vsak dan od zgodnjega jutra do poznega večera obdelujejo zahtevne haloške terase, da vinogradi ne bi propadli. »Teater absurda je v tem, da imava z bratom v lasti le 4 hektarje teh površin, ostale pa so v lasti Republike Slovenije in jih po najboljši volji in znanju v družini upravljamo,« je zapisal.

Po njegovih besedah je v Halozah v zadnjih 40 letih propadlo že več kot 2000 hektarjev vinogradov. Njegova družina naj bi si prizadevala prav za ohranitev tega dela pokrajine. Pojasnil je tudi zgodovino Veseličeve zidanice, znane kot Regentušak. Gre za spomeniško zaščiten objekt z začetka 19. stoletja, v katerem je tudi velika stiskalnica iz leta 1869.

Zidanico je pred približno 15 leti kupil njegov oče, potem ko jo je družina Veselič dobila nazaj v denacionalizacijskem postopku. Objekt je bil po Brodnjakovih besedah takrat v izjemno slabem stanju, saj so se strešni tramovi že sesedali, stene in oboki pa so bili močno poškodovani.

Starša sta vložila življenjske prihranke

Brodnjak trdi, da je bila nakupna cena zidanice z zapuščenim vinogradom primerljiva z današnjo ceno dveh garažnih prostorov v starejšem stanovanjskem bloku v Ljubljani. Njegova starša sta nato v sanacijo strehe, zidov in konstrukcije vložila življenjske prihranke. Znesek primerja s ceno dvosobnega stanovanja v prestolnici. »Tak objekt nama je z bratom bil zaupan v upravljanje in to vlogo sva sprejela z vso ponižnostjo, saj ga jemljeva kot lokalno in nacionalno dediščino,« je poudaril.

Po njegovih navedbah je približno tisoč kvadratnih metrov velik objekt še vedno brez večine potrebne infrastrukture in zahteva ogromna dodatna vlaganja. Razkril je tudi, da so s soprogo in bratom prodali vse svoje nepremično premoženje v Ljubljani ter denar vložili v Haloze. »Če je kdo podedoval stanovanje v Ljubljani, sedi na večjem premoženju«

Prvi mož NLB je avtorje objave povabil, naj si posestvo ogledajo v živo in se sami prepričajo, kakšno je njegovo dejansko stanje. »Če je namreč kdorkoli od vas podedoval tri ali več sobno stanovanje v Ljubljani, sedi na večjem premoženju kot midva z bratom na tem griču,« je zapisal. Dodal je, da bi bilo mogoče za ceno prestižnega stanovanja v Ljubljani v Halozah kupiti več podobnih pobočij z objekti vred. Opozoril je tudi na stroške kmetijske mehanizacije in fizično zahtevnost dela v vinogradih, tudi pri temperaturah okoli 40 stopinj Celzija. »Večina teh pokonci postavljenih nogometnih igrišč je torej v lasti Republike Slovenije in moja družina z žulji in bolečinami po vaše verjetno le 'ureja zelenico',« je bil oster.

»S to objavo ste zarinili bodalo v srce delavnih«

Brodnjak je Inštitutu 8. marec očital poenostavljanje in nerazumevanje razmer na podeželju. »S to objavo ste zarinili bodalo v srce delavnih, odgovornih in zvestih. Prvotnega duha Slovenstva,« je zapisal. Napovedal je, da bo brat ukrepal po odvetniški poti, sam pa se na dogajanje ne namerava več odzivati. V nadaljevanju je pojasnil tudi svoja stališča glede davkov. Poudaril je, da podpira razbremenitev osebnih prejemkov in obdavčitev premoženja ter pričakuje učinkovite javne storitve. Kritičen je bil do sive ekonomije in aktivističnih organizacij, ki jih je označil za politične stranke z maskami. »Na poniževanje in zaničevanje sposobni odgovorijo z glasovanjem z nogami,« je sklenil.

Kot smo že poročali, je Inštitut 8. marec pred referendumom 6. decembra začel kampanjo proti interventnemu zakonu, ki med drugim predvideva uvedbo socialne kapice in davčne razbremenitve. V inštitutu opozarjajo, da bi nekatere spremembe koristile predvsem ljudem z najvišjimi dohodki, medtem ko zagovorniki zakona poudarjajo pomen razbremenitve dela in konkurenčnosti gospodarstva.