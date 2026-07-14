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ODMEVEN INCIDENT

Brutalen fizični obračun pred priljubljenim lokalom v Portorožu: varnostnik udaril mlajšo žensko, ki je obležala na tleh (VIDEO)

Policija je potrdila intervencijo, vodstvo pa poudarja, da bo dokončno presojo ravnanja varnostnika podala šele preiskava pristojnih organov.
Fizični obračun FOTO: Regional
Fizični obračun FOTO: Regional
Kaja Grozina
 14. 7. 2026 | 09:07
 14. 7. 2026 | 09:12
2:57
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Po družbenih omrežjih se širi videoposnetek nasilnega incidenta pred portoroškim lokalom Alaya, ki je sprožil burne odzive javnosti. Na posnetku, ki naj bi nastal v noči na 12. julij, je videti fizični obračun med varnostnikom in mlajšo žensko. O primeru je prvi poročal Regional, ki je pridobil tudi odziv vodstva lokala.

Na videoposnetku je razvidno, kako ženska najprej udari varnostnika, nato pa se obrne in začne odhajati. Varnostnik steče za njo in jo dvakrat udari v glavo, zaradi česar ženska pade na tla in obleži. Posnetek se na tem mestu konča, zato iz njega ni mogoče razbrati celotnega poteka dogodkov pred incidentom in po njem. Policijska uprava Koper je sicer že pred tem sporočila, da so policisti okoli druge ure zjutraj posredovali v enem od portoroških lokalov. Po njihovih doslej zbranih ugotovitvah je 31-letnica plesala na odru, pri tem pa ni upoštevala navodil varnostnika, ki jo je zato odstranil z odra. Kot so navedli na policiji, ga je pri tem žalila in z neprimernim vedenjem nadaljevala tudi po prihodu policistov, zato so ji odredili pridržanje. Po zaključku postopka bodo zoper njo izvedli ustrezen ukrep.

V Alayi trdijo, da posnetek prikazuje le del dogajanja

V uradnem dnevnem poročilu Policijske uprave Koper fizični obračun, ki ga prikazuje videoposnetek, ni omenjen. Regional je za pojasnila zaprosil tudi vodstvo Alaye. Lastnik lokala Rikardo Frankarli je potrdil, da se policijsko poročilo nanaša na isti dogodek, obenem pa poudaril, da javno objavljeni videoposnetek po njihovem mnenju prikazuje zgolj del dogajanja.

Po njegovih navedbah je bila 31-letnica med večerom večkrat obravnavana zaradi ponavljajočih se kršitev hišnega in javnega reda. Kot je pojasnil, naj bi bila večkrat opozorjena, kasneje pa naj bi ji bila izrečena tudi prepoved ponovnega vstopa na varovano območje, ki je ni spoštovala. Dodal je še, da naj bi se pozneje zapletla v fizični spor z drugimi gosti ter napadla več varnostnikov, pri čemer naj bi bila dva tudi poškodovana. Po navedbah vodstva lokala naj bi proti objektu metala steklenice, kamenje in druge predmete, zaradi nadaljnjih kršitev pa so jo varnostniki zadržali do prihoda policije.

Dogodek so v Alayi tudi interno preverili. Po njihovih ugotovitvah ocenjujejo, da so varnostniki ravnali v okviru zakonskih pooblastil in skladno s postopki zasebnega varovanja, dokončno presojo o morebitni prekoračitvi pooblastil pa prepuščajo pristojnim organom. O morebitnih nadaljnjih ukrepih bodo odločali po zaključku vseh uradnih postopkov in razjasnitvi vseh okoliščin.

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