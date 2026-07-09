Brutalen obračun Romov v zdravilišču! S koloma nad žrtve, eden končal na operacijski mizi

Med prebivalci širše Dolenjske so v zadnjih dneh zakrožile skrb vzbujajoče informacije o domnevnem brutalnem pretepu v enem izmed regionalnih termalnih zdravilišč. V javnosti so se hitro razširile govorice o romskem obračunu, v katerem naj bi lokalni občan utrpel tako hude poškodbe, da je bil nujno operiran v Splošni bolnišnici Novo mesto. Ker pristojni organi o dogodku sprva niso izdali uradnih poročil, so se med ljudmi pojavila ugibanja, ali se incident pred javnostjo namerno prikriva.

Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Novo mesto, od koder so danes z uradnim sporočilom za javnost razjasnili okoliščine dogodka in potrdili, da preiskava intenzivno poteka.

Po uradnih podatkih policije se je incident zgodil že 28. junija na parkirnem prostoru na območju Šmarjeških Toplic. Operativno-komunikacijski center je bil takrat obveščen o pretepu več oseb. Ob prihodu policistov so na kraju ostali trije oškodovanci, medtem ko so napadalci že pobegnili z osebnim avtomobilom. Reševalci so na kraju oskrbeli 38-letnega moškega ter dva mladoletnika in jih odpeljali v bolnišnico, kjer so sprva ugotovili, da gre le za lažje poškodbe.

S koloma udrihali po žrtvah

Policisti in kriminalisti so takoj zavarovali kraj kaznivega dejanja ter našli predmete, s katerimi so napadalci tolkli po žrtvah. Kot kažejo dosedanje ugotovitve, ne gre za naključen napad, saj se vpletene osebe med seboj poznajo in so že dalj časa v sporu. Osumljenci so oškodovance napadli z dvema koloma in plinskim razpršilcem.

Čeprav so jo žrtve sprva odnesle z lažjimi poškodbami, je 3. julija prišlo do preobrata. Osemintridesetletnik je zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč, zdravniki pa so ugotovili, da gre za hude poškodbe, ki so po vsej verjetnosti posledica prav tega pretepa. To pojasnjuje tudi lokalne govorice o nujni operaciji in resnosti zdravstvenega stanja poškodovanega občana.

Kriminalisti so v okviru preiskave kaznivega dejanja nasilništva kmalu identificirali napadalca. Na podlagi sodne odredbe so 7. julija izvedli hišno preiskavo na naslovu dveh osumljencev v enem izmed naselij v okolici Novega mesta. Med preiskavo so policisti našli in zasegli signalno pištolo ter dve sadiki konoplje. Obema osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali. Policijska preiskava se nadaljuje z ugotavljanjem vseh preostalih podrobnosti, po zaključku pa bodo kriminalisti zoper osumljena moška ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi.