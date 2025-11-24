  • Delo d.o.o.
REFERENDUM

Ostri odzivi po referendumu! Mnenja deljena, problem večplasten: »Neznosno trpljenje peščice je cena za politične točke«

Rezultat referenduma je odprl novo poglavje – tisto, kjer se srečajo politika, bolečina, strah in dostojanstvo.
Roman Vodeb. FOTO: Jože Suhadolnik
Roman Vodeb. FOTO: Jože Suhadolnik
N. P.
 24. 11. 2025 | 12:15
3:31
A+A-

Po zavrnitvi zakona o prostovoljnem končanju življenja se razprava ni umirila – ravno nasprotno. Na omrežju X se vrstijo ostri, čustveni in povsem različni odzivi javnih osebnosti. Nekateri vidijo v izidu zmago življenja, drugi političen manever na račun najranljivejših, tretji pa brez dlake na jeziku opisujejo osebne dileme, ki so jih pripeljale do glasovanja. Rezultat referenduma je odprl novo poglavje – tisto, kjer se srečajo politika, bolečina, strah in dostojanstvo.

Psihoanalitik in publicist Roman Vodeb je presenetil mnoge. Dolgo je zatrjeval, da na referendum ne bo šel, obenem pa se javno opredeljeval kot podpornik evtanazije. Vendar ga je nekaj prepričalo, da si je premislil. Njegova objava je bila kratka, a ostra: »Naj priznam, da sem šel na referendum, kljub temu, da sem rekel, da ne bom šel in da sem ZA evtanazijo. Ampak zakon je slab in preveč moralno izprijenih nekrofilsko sadističnih psihopatov ga je podpiralo, zato sem šel na referendum in glasoval PROTI.« Vodeb tako podpira idejo dostojanstvene smrti, a meni, da ponujenega zakona ni bilo mogoče sprejeti.

Roman Vodeb. FOTO: Jože Suhadolnik
Roman Vodeb. FOTO: Jože Suhadolnik

Arjan Pregl: »Desnica pride volit po ukazu, levica ostane doma«

Likovni umetnik Arjan Pregl je v svojem odzivu udaril po politični apatiji leve sredine. Po njegovem mnenju referendum ni pokazal volje večine, ampak disciplino ene strani in neudeležbo druge: »DEJSTVO: volitve odloča neudeležba leve sredine. Desnica je disciplinirana in pride volit po navodilih Velikega Vodje Ivana in RKC.«

Pregl prepričano opozarja, da odločitev nosi ceno: »Neznosno trpljenje peščice je pač cena, ki sta jo SDS in NSi mirno pripravljeni plačati za politične točke.« In konča z jasnim pozivom: »Ko bodo volitve, ne ostanite doma.«

Alenka Unk: »Naj gledajo od blizu, kako ti ljudje umirajo«

Pretresljiv zapis je objavila tudi jezikoslovka in prevajalka Alenka Unk, ki je svoje razočaranje izrazila z ostrim pozivom: »Vsi, ki so agitirali proti, bi morali iti za prostovoljce, ki bodo v mukah umirajoče, ki želijo umreti, gledali od blizu. Dneve, tedne, mesece. Kolikor bo trajalo, da dočakajo odrešitev.« V zapisu je izpostavila konkretno bolečino, ki jo zakon poskuša nasloviti: »In jim ponosno povedali, da ne smejo mirno oditi – zaradi njih.« Unkova tako opozarja na tiste, ki bodo posledice referenduma čutili na lastni koži, v lastnih posteljah in na lastni koži.

Padec zakona o prostovoljnem končanju življenja je za nekatere prinesel olajšanje, za druge pa odprl novo bojno fronto. Razprava se je preselila na družbena omrežja, kjer se bije še ostreje kot pred glasovanjem. Medtem ko se eni veselijo »zmage življenja«, drugi opozarjajo na trpljenje, ki ga je odločitev prinesla, tretji pa kažejo na politično preigravanje in apatijo volivcev. Referendum je tako znova razdelil slovensko javnost in v ospredje prinesel težko, intimno vprašanje, ob katerem se kar iskri.

