Poročali smo že o slovenskih odzivih glede razmer v Venezueli.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta bila kritična do posredovanja v suvereni državi in delovanja, ki nima podlage v mednarodnem pravu. Oba sta tako kot na zunanjem ministrstvu pozvala k umiritvi.

Na dogajanje v Venezueli so se odzvali v koalicijskih Gibanju Svoboda in Levici.

V Svobodi so izpostavili, da mora spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih načel ustanovne listine ZN veljati za vse države brez izjem. V Levici so napad na Venezuelo ostro obsodili, prav tako »ugrabitev njenega predsednika«. Opozicijska NSi je sporočila, da prvi vrsti pozivajo k deeskalaciji razmer in podpirajo aktivnosti v smeri vzpostavitve demokracije ter padca diktature v Venezueli. No šef SDS Janez Janša pa je predsednika Venezuele razglasil za vodjo kartela, podobno kot že prej ameriški predsednik Donald Trump.

Urbanija: Vedno bodo podprli najbolj diktatorske režime, najbolj zatiralske

Ob tem pa se je nekdanji direktor STA in nekdanju direktor vladnega urada za komuniciranje, zdaj pa direktor medijske hiše Planet TV Uroš Urbanija obregnil ob mnenje stranke Levica: »Pri stranki Levica se človek nikoli ne more zmotiti: vedno bodo podprli najbolj diktatorske režime, najbolj zatiralske, tiste, ki najbolj kršijo človekove pravice: od Irana do Venezuele in Severne Koreje. Sramota za vladno stranko demokratične države.«

Urbanija je dodal še zapis francoskega predsednika Emmanuela Macrona in zapisal zgolj kratek komentar: »Macron pa medtem tako.« Macron je namreč zapisal, da so se Venezuelci znebili diktature Nicolása Madura in da se lahko veselijo.