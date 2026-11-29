Po podatkih DVK, osveženih ob 19.55, po 41,01 odstotka preštetih glasovnic v Kopru vodi Aleš Bržan, ki je prejel 65,83 odstotka oziroma 4446 glasov. Nik Popovič je zbral 34,17 odstotka oziroma 2308 glasov. Trenutno objavljena volilna udeležba znaša 41,47 odstotka. Izidi so delni in neuradni.

Do 16. ure je v Kopru glasovalo 13.545 volivcev oziroma 34 odstotkov volilnih upravičencev.

Nik Popovič je ob oddaji glasu kampanjo pred drugim krogom ocenil kot mirno in »zelo džentelmensko«. Aleš Bržan jo je nasprotno ocenil kot zaostreno ter opozoril na dezinformacije in osebne očitke na družbenih omrežjih. Zaželel si je visoke udeležbe in jasnega izida, ki ne bi puščal dvomov. Danes sta se za Pop TV oba že izrazila, da hladita penine.

Bržan, ki koprsko občino vodi od leta 2018, nastopa z Listo Aleša Bržana. Njegov 26-letni tekmec je kandidat stranke Koper je naš. V televizijskem soočenju je Popovič trdil, da Koper zadnja dva mandata stagnira, aktualni župan pa je takšno oceno zavrnil in poudaril, da je njegova ekipa uresničila skoraj vse obljubljeno.

V prvem krogu več kot tri tisoč glasov razlike

Kot smo poročali po prvem krogu, je po preštetju vseh glasov je Bržan zbral 10.440 glasov oziroma 47,27 odstotka, Popovič pa 6993 glasov oziroma 31,66 odstotka. Razlika je znašala 3447 glasov. Med deseterico kandidatov je bila tretja Mateja Hrvatin Kozlovič, ki je prejela približno devet odstotkov glasov.

Bržan je po prvem glasovanju za STA povedal, da je njegova ekipa računala na približno takšen rezultat. Za drugi krog je napovedal zmago in najmanj 54-odstotno podporo.

Zadnja anketa precejšnjo prednost pripisala Bržanu

Ninamedia je za Primorske novice med 20. in 24. novembrom anketirala 400 ljudi. Bržana bi podprlo 56,3 odstotka vseh vprašanih, Popoviča pa 32,1 odstotka. Slaba desetina je bila še neodločena, 1,9 odstotka sodelujočih ne bi izbralo nobenega od njiju. Med opredeljenimi anketiranci je bilo razmerje 63,6 proti 36,4 odstotka v korist aktualnega župana. Gre za rezultate predvolilne raziskave; o razpletu odloča današnje glasovanje.

Stanovanja, voda in prostorski načrt

V kampanji sta se kandidata soočala tudi glede stanovanj, preskrbe z vodo in prostorskega razvoja. Na Delovem soočenju je Popovič zagovarjal hitrejši razvoj in več upoštevanja interesov lastnikov zemljišč, Bržan pa je opozarjal na zakonske omejitve in pomen sprejetja občinskega prostorskega načrta. Kljub razhajanjem možnosti sodelovanja po volitvah nista izključila.

Koprska tekma ima, kot že dobro vemo, tudi družinsko ozadje. Nikov oče Boris Popovič je Koper vodil od leta 2002 do leta 2018, ko ga je premagal Bržan. Letos se starejši Popovič za županski položaj poteguje v sosednji Izoli, kjer je njegov tekmec Daniel Radešić.