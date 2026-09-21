Buče premagale sušo in dozorele v velikanke (FOTO)

MOZIRSKI GAJ

Letošnjo pridelavo pestile zahtevne razmere. Znova je največ natehtal Janko Lovše.

V Mozirski gaj so v soboto znova pripeljali posebno tehtnico za težke tovore Meroslovja Lotrič in 11 buč velikank, ki jih lahko le tu uradno tehtajo v okviru GPC – Greath Pumpkin Commonwealth. Pri tem je Mozirski gaj priznan kot mednarodni partner z licenco. Vse se je začelo pred 16 leti, ko so povabili ljubiteljske pridelovalce buč na prvo razstavo konec poletja, ob tem pa izvedli tudi tehtanje in izbor najtežje. Par let zatem je že sledil izbor najlepše buče, miss. Takrat je dogodek z obiskom počastil tudi starosta slovenske politike dr. France Bučar. Aranžmaji malih buč krasijo zelene ...