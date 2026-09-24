  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JESEN JE TU

Buče so trebili na star način (FOTO)

Jesensko opravilo pri družini Gornik v Slovenskih goricah. Nekoč so buče trebili na dvorišču vse do zmrzali.
Glavno delo so opravili prsti. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Glavno delo so opravili prsti. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Letina v Ledineku pri Sv. Ani v Slovenskih goricah.

Letina v Ledineku pri Sv. Ani v Slovenskih goricah.

Bučna semena so mlinarji nekoč zmleli ter jih pražili v posebnih loncih, pod katerimi je gorel ogenj.

Bučna semena so mlinarji nekoč zmleli ter jih pražili v posebnih loncih, pod katerimi je gorel ogenj.

Med trebljenjem je bilo veliko časa tudi za klepet.

Med trebljenjem je bilo veliko časa tudi za klepet.

Glavno delo so opravili prsti. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger
Letina v Ledineku pri Sv. Ani v Slovenskih goricah.
Bučna semena so mlinarji nekoč zmleli ter jih pražili v posebnih loncih, pod katerimi je gorel ogenj.
Med trebljenjem je bilo veliko časa tudi za klepet.
Oste Bakal
 24. 9. 2026 | 12:45
4:48
A+A-

Jesen je obdobje spravila pridelkov, darov narave z njiv in vrtov, iz vinogradov in sadovnjakov. V še ne tako davni preteklosti je bilo za ta opravila potrebnih veliko pridnih rok, saj se je delalo od jutra do večera. Ob večerih pa so poljska dela zaključevali družno na domačem dvorišču.

Tako so prešarji v večernih urah na leseni preši stiskali grozdje. Medtem ko so na njivi natrgali koruzo, so jo doma na dvorišču ali na gümli (na skednju) lüpali, likali ali kožuhali.

Domov so vozili, denimo, tudi napuljeno (pipano) krmno korenje, svinjsko peso in pozneje repo. Vse to so po končanem tavrhu (medsebojni pomoči sosedov in prijateljev pri večjih kmečkih opravilih) domači in tavrhari (dninarji) veselo obrezovali. Obrezan pridelek so spravljali v kleti ali pa so postavljali repnice. Danes je žal vse to ali pa vsaj večina tega postalo že preteklost, saj vsa ta opravila opravijo stroji. Še več: mnogih poljščin se niti ne prideluje več: na poljih tako ni več krmnih rastlin, ki so jih gojili za krmljenje živali predvsem za prašiče, krmne pese in krmnega korenja. Danes prašičev niti manjši pridelovalci ne krmijo več s svežimi dobrotami, na primer, s peso, korenjem ali krompirjem, pač pa jih krmijo iz vreče, večji pridelovalci iz velikih silosov, gospodarju pa se po novem ni treba niti približati živali, saj je že vse digitalizirano.

Nekaj pridnih rok

V Ledineku pri Sv. Ani v Slovenskih goricah, vasi z 250 prebivalci, smo bili pred dnevi na dvorišču Tončke in Srečka Gornika priča dokaj redkemu ročnemu trebljenju buč.

Brez bučnega olja si ni mogoče zamisliti vseh možnih solat, ki jih tako radi pripravljamo v naših krajih.

Gornikovi imajo le malo zemlje, a jo nadvse skrbno izkoriščajo. Kot nam je povedala gospodinja, upokojenka Tončka, preprosto ne morejo iz svoje kože: pri njih mora biti vsak košček zemlje obdelan. Delo na zemlji jim je bilo položeno v zibel. V preteklosti jim je zemlja dala resnično vse za preživetje.

Letina v Ledineku pri Sv. Ani v Slovenskih goricah.
Letina v Ledineku pri Sv. Ani v Slovenskih goricah.
Med trebljenjem je bilo veliko časa tudi za klepet.
Med trebljenjem je bilo veliko časa tudi za klepet.

»Ob drugih pridelkih, ki rastejo na vrtu in njivi, sejemo vsako leto nekaj buč oljaric, katerih semena namenimo potem za pridobivanje bučnega olja. Brez tega si ni mogoče zamisliti vseh možnih solat, ki jih tako radi pripravljamo v teh krajih. Čeprav danes buče trebijo s stroji, ohranjamo tradicijo ročnega trebljenja. Tokrat se je na dvorišču zbralo 15 udeležencev, od sosedov in prijateljev do nekdanjih sodelavcev. Kot ste lahko videli, je delo potekalo v res prijetnem vzdušju. Za to opravilo ni treba nič drugega kot nekaj pridnih rok. Glavno delo opravijo prsti. Do tistih, ki jih trebijo, prinaša buče gospodar Srečko. On jih s sekiro tudi razpolovi,« je dejala Tončka, od katere smo izvedeli še veliko zanimivega.

Oljovo

Nekoč so buče pogosto sadili ob robu njiv, včasih pa tudi med krompir in koruzo. Tedaj so vse, ki so imele semena, te pa je bilo treba seveda izluščiti, zvozili na dvorišče. Trebili pa so jih le toliko, kolikor so jih namenili za krmo prašičem in govedi. Tako so buče trebili na dvorišču, dokler ni nastopila zmrzal. Iztrebljenim polovicam buč so rekli kopaje, take so polagali potem prašičem in govedu.

Tokrat smo bili priča nevsakdanjemu dogodku, ročnemu trebljenju buč.

Glavni namen pridelave buč pa je seveda seme, iz katerega pridelajo bučno olje. Rahlo navlažena semena so luščili s prsti, kar je zelo zamudno opravilo. Bilo pa je tudi zabavno, saj so lahko ob tem delu na veliko klepetali in tudi kakšno zapeli.

Ko je bilo seme končno oluščeno, so šli z njim na oljovo. Oljovo je bil vesel dogodek, ko je celotna družina odšla do oljarne. Te so imele svoje mline in teh je bilo, za razliko od danes, resnično veliko. Danes jih domala ni več.

Bučna semena so mlinarji potem zmleli ter jih pražili v posebnih loncih, pod katerimi je gorel ogenj. Pri praženju so morali biti ves čas budni, saj je bilo treba maso nenehno mešati, da se ja ne bi prismodila. Ob tem pa so se seveda na veliko zabavali in tudi kaj dobrega pojedli in popili. Takratni ljudje so bili zadovoljni že s tem, da so imeli sveže bučno olje, ki so ga potem hranili v hladnih kleteh. Na oljovo so šli večkrat v letu. Le tako so lahko imeli ves čas sveže olje, pa še pokvarilo se ni. Če se je pokvarilo, so rekli, da je zajdično in neužitno. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

bučeSv. Ana v Slovenskih goricahTončka Gornikjesenoljebučna semena
ZADNJE NOVICE
15:42
Novice  |  Slovenija
PRAVOČASNO NA POT

Od petka za več tednov zaprta ta proga, potniki bodo morali na avtobus

V Slovenskih železnicah opozarjajo, da se lahko potovalni čas podaljša za približno 30 minut.
24. 9. 2026 | 15:42
15:26
Novice  |  Slovenija
PROMETNA NESREČA

Vozniki, pozor! Zaprta je primorska avtocesta

Prometna nesreča se je zgodila v predoru Kastelec.
24. 9. 2026 | 15:26
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Trčenje v krožišču v Kranju: voznik skuterja hudo poškodovan

Tržiški policisti so ustavili 49-letnega voznika avtomobila, ki je vozil pod vplivom kokaina in konoplje.
24. 9. 2026 | 15:16
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Dve telesni značilnosti, ki veliko povesta o zdravju: ena je povsem nepričakovana

Število kilogramov ni vedno popoln pokazatelj zdravstvenega stanja.
24. 9. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
NORVEŠKI DVOR

Zadnje slovo kraljeve sestre

Norveško princeso Astrid so pokopali dva tedna po njenem mlajšem bratu, kralju Haraldu.
24. 9. 2026 | 14:45
14:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA IŠČE OSUMLJENCA

V Mostah oropal trgovino in peš pobegnil, policija ga še išče (FOTO)

Moški, star okoli 45 let, je po ropu peš pobegnil.
24. 9. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

S to napravo prihranite 75 odstotkov

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

V njegovih rokah se začne zgodba ene najdragocenejših snovi

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Telefon, ki buri duhove, lahko pristane prav v vašem žepu

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Koliko krogov zmorete v uri in pol?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
CENE IZDELKOV

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Peter Prevc brez olepševanja

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
21. 9. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
Promo
Novice  |  Svet
NEPREMIČNINE

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIŠČENJE

Madež izgine, vonj pa ostane? Obstaja drugačen način čiščenja

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
24. 9. 2026 | 07:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Pri Petrolu odgovarjajo na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ARENA TEHNOLOGIJ

»To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
23. 9. 2026 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki