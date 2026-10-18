Bučn'ce v Šentjur privabile veliko ljudi (FOTO)

Pečene bučnice so posebnost Šentjurja in okolice, po njih se imenuje tudi jesenska prireditev Bučn'ce s sejmom domačih dobrot in izdelkov, ki jo že več let prirejata šentjurska enota Turistično informativnega centra ter Razvojna agencija Kozjansko. Na njej lahko obiskovalci kupijo bučnice, izberejo naj bučo, sodelujejo v različnih ustvarjalnih delavnicah ali si ogledajo kakšno razstavo.

200 KILOGRAMOV bučnic so iztrebili.

Tina s Ponikve ob bučah, ki so jih pri Gobčevih letos posadili prvič. FOTO: Mojca Marot

Zahtevno opravilo

Lani so prireditev prvič pripravili pod novim kozolcem na Zgornjem trgu, ki se je tudi letos izkazal za odličen prireditveni prostor. Sejemsko dogajanje je dopolnil bogat spremljevalni program z nastopom Luš'nih pevcev in pevk s citrarko, z njimi je zapel tudi šentjurski župan. Predstavili so se učenci Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur pod mentorstvom, zapeli so ljudski pevci Jesensko cvetje in Ljudski pevci s Prevorja, zaplesali pa člani Folklornega društva Šentjur. Kot je povedala, predsednica Zveze kulturnih društev Šentjur, so želeli na prireditvi Bučn'ce združiti različne ponudnike: »Ne zgolj tiste, ki imajo bučnice, temveč tudi druge, ki ponujajo različne domače dobrote, denimo med in izdelke iz medu, krušne dobrote, pa sadje, zelenjavo in pecivo. Vedno pa predstavljamo tudi domače obrtnike. Letos smo, denimo, pletli košare in koše s, zpa izdelovali obeske za ključe,je prikazala stare obrti, ssmo ustvarjali lutke iz kožuhine ter oblikovali izdelke iz gline z«.

Obiskovalci so si lahko ogledali nekaj razstav, še posebno dobro obiskana je bila razstava gob. A velika večina obiskovalcev je prišla zaradi bučnic, ki pa jih letos sploh ni bilo v izobilju, ponujali sta jih samo Rosanda Ploštajner iz Šentjurja in kmetija Gobec iz Ponikve.

Pečene bučnice oziroma bučna semena so posebnost Šentjurja in okolice.

»Povpraševanje je res veliko, a zdi se, da je tistih, ki se ukvarjamo s pridelavo, buč vse manj. Delo z bučami je zahtevno, saj potrebujejo veliko vode. Čeprav je bilo letošnje poletje izredno vroče, smo imeli pri nas še kar srečo. Naše so bile letos dejansko najlepše v zadnjih nekaj letih. In tudi bolj zdrave so bile, niso pokale, kot se je zgodilo prejšnja leta,« je povedala Ploštajnerjeva.

Naše buče so bile letos dejansko najlepše v zadnjih nekaj letih.

Da so imeli obilno bučno letino, sta priznali tudi Nika in Tina Gobec s Ponikve, kjer so buče letos nasadili prvič. »Prejšnja leta smo imeli več aronije, letos pa smo namesto nje raje nasadili buče. In ni nam žal, saj je povpraševanje po njih resnično veliko. Do zdaj smo iztrebili že okoli 200 kilogramov bučnic,« je povedala Tina Gobec. Seme je staro vsaj deset let, glede na povpraševanje pa jih bodo v prihodnje posadili še več.

Rosanda Ploštajner vsako jesen, poleg drugih dobrot, ponuja pečene bučn'ce. FOTO: Mojca Marot