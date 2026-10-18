Bučn'ce v Šentjur privabile veliko ljudi (FOTO)

Pečene bučnice so posebnost Šentjurja in okolice, po njih se imenuje tudi jesenska prireditev Bučn'ce s sejmom domačih dobrot in izdelkov, ki jo že več let prirejata šentjurska enota Turistično informativnega centra ter Razvojna agencija Kozjansko. Na njej lahko obiskovalci kupijo bučnice, izberejo naj bučo, sodelujejo v različnih ustvarjalnih delavnicah ali si ogledajo kakšno razstavo.
200 KILOGRAMOV bučnic so iztrebili.
Obiskovalci so si lahko ogledali nekaj razstav, še posebno dobro obiskana je bila razstava gob. A velika večina obiskovalcev je prišla zaradi bučnic, ki pa jih letos sploh ni bilo v izobilju, ponujali sta jih samo Rosanda Ploštajner iz Šentjurja in kmetija Gobec iz Ponikve.
Pečene bučnice oziroma bučna semena so posebnost Šentjurja in okolice.
»Povpraševanje je res veliko, a zdi se, da je tistih, ki se ukvarjamo s pridelavo, buč vse manj. Delo z bučami je zahtevno, saj potrebujejo veliko vode. Čeprav je bilo letošnje poletje izredno vroče, smo imeli pri nas še kar srečo. Naše so bile letos dejansko najlepše v zadnjih nekaj letih. In tudi bolj zdrave so bile, niso pokale, kot se je zgodilo prejšnja leta,« je povedala Ploštajnerjeva.
Naše buče so bile letos dejansko najlepše v zadnjih nekaj letih.
Da so imeli obilno bučno letino, sta priznali tudi Nika in Tina Gobec s Ponikve, kjer so buče letos nasadili prvič. »Prejšnja leta smo imeli več aronije, letos pa smo namesto nje raje nasadili buče. In ni nam žal, saj je povpraševanje po njih resnično veliko. Do zdaj smo iztrebili že okoli 200 kilogramov bučnic,« je povedala Tina Gobec. Seme je staro vsaj deset let, glede na povpraševanje pa jih bodo v prihodnje posadili še več.