Burja je ponoči pokazala zobe na Primorskem. Zaradi močnega vetra so malo pred prvo uro zjutraj popolnoma zaprli primorsko avtocesto med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri Ljubljane, promet pa preusmerili na vzporedno regionalno cesto.

O težavah so s prometnoinformacijskega centra poročali tudi zgodaj zjutraj, ko so zaradi vetra sporočili še popolno zaporo uvoza Kastelec v smeri Ljubljane.

Sunki tudi do 100 kilometrov na uro

Burja povzroča težave tudi v Vipavski dolini, kjer so na nekaterih odsekih uvedli omejitve prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Agencija RS za okolje (Arso) je za jugozahod države izdala opozorilo pred močnim vetrom, ki velja ves današnji dan. Najmočnejši sunki naj bi dosegali od 85 do 100 kilometrov na uro.

Voznikom svetujemo, naj pred odhodom na pot preverijo aktualne razmere na spletni strani promet.si.