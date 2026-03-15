Burja prinaša vremenski preobrat: ARSO izdal opozorilo, prihaja tudi sneg

V nedeljo čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Več sončnega vremena bo na vzhodu. Predvsem na zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 1 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 18, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.

Opozorilo bo v sredo veljalo za celotno državo. FOTO: zajem zaslona, ARSO

Obeti novega tedna

V ponedeljek se bo povsod pooblačilo. Padavine bodo popoldne od severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladilo se bo. Meja sneženja se bo v noči na torek spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji pa ob močnejših padavinah lahko še nekoliko niže. V torek bodo padavine oslabele in v večjem delu Slovenije ponehale. Hladno bo, na Primorskem bo pihala burja. Vremenska fronta se zadržuje nad zahodnimi Alpami in Genovskim zalivom. Od juga doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Ponoči bodo zahodno od nas še nastajale plohe. Drugod bo deloma jasno, veter se bo polegel. V nedeljo bo v krajih zahodno od nas spremenljivo z nekaj plohami, drugod bo razmeroma sončno in toplo.