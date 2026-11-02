Burja zaprla primorsko avtocesto! Promet preusmerjen na staro cesto, bralec nam je poslal fotografije (FOTO)

Močna burja povzroča težave v prometu na Primorskem. Zaradi sunkov vetra so zaprli del primorske avtoceste v smeri Ljubljane, vozniki pa morajo na vzporedno regionalno cesto. Fotografije razmer nam je poslal tudi naš bralec.

Kot poroča prometnoinformacijski center Promet.si, je primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane zaprta zaradi burje. Promet skozi predor Kastelec je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, in sicer na staro cesto med Črnim Kalom in Kozino.

Burja povzroča težave tudi v Vipavski dolini. Na vipavski hitri cesti velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. V veljavi je druga stopnja omejitev zaradi burje.

FOTO: Bralec Gaj

Na regionalnih cestah v Vipavski dolini se omejitve ves čas spreminjajo. Voznike zato opozarjajo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo ob vozišču, saj lahko na posameznih odsekih veljajo različne prepovedi.

Težave tudi zaradi zimskih razmer

Poleg burje promet ponekod ovirajo tudi zimske razmere. Obvezna zimska oprema je na cesti čez prelaz Vršič in čez Jezerski vrh. Zaradi zimskih razmer je zaprta tudi cesta Ribnica–Ribniška koča.

Voznikom, ki se odpravljajo na Primorsko ali potujejo proti Ljubljani, svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualne prometne informacije in upoštevajo omejitve na cestah.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.