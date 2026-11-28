Voznike danes spremljajo številne prometne omejitve. Zaradi močne burje je zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti. Težave povzročajo še zimske razmere, poplavljena cestišča in dela na cestah. Primorska avtocesta je zaradi burje povsem zaprta med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, vozniki pa morajo upoštevati prometno signalizacijo in morebitne dodatne omejitve.

Burja povzroča težave tudi na vipavski hitri cesti. Med razcepom Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Omejitve na regionalnih cestah se lahko spreminjajo, zato morajo vozniki spremljati obvestila ob vozišču.

Zastoji na štajerski avtocesti

Prometnoinformacijski center opozarja tudi na zastoje na štajerski avtocesti, kjer je promet upočasnjen med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Na tem odseku je zaradi del v delovni zapori zaprt prehitevalni pas, kar dodatno ovira promet. Zapora naj bi predvidoma trajala do nedelje do 18. ure.

Zastoji so nastajali tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije.

Zaprti cesti zaradi poplav, na Vršič le z verigami

Težave so tudi na nekaterih regionalnih cestah. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti cesti Planina–Unec in Planina–Laze.

Na cesti čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer vožnja dovoljena le z obvezno uporabo snežnih verig. Na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike.

Na primorski avtocesti je sicer v predoru Kastelec proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Izvoz Postojna iz smeri Ljubljane je ponovno odprt, uvoz na avtocesto v smeri Kopra pa ostaja zaprt.

Dodatne zapore tudi v prihodnjih dneh

Voznike opozarjajo tudi na načrtovana dela. Na cesti Sevnica–Brestanica je pri Sevnici zaradi sanacije železniškega nivojskega prehoda predvidena popolna zapora do 18. ure danes.

Od ponedeljka, 30. novembra, do 18. decembra bodo na cesti Bača pri Modreju–Kneža, na območju kamnitega predora Klavže, med delovniki popolne zapore med 7. in 13.30. Zunaj tega časa in ob koncih tedna bo promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi vaje zaščite in reševanja v predoru Cenkova bo nocoj med 00. in 4. uro zaprta A5 med Cerkvenjakom in Sv. Jurijem ob Ščavnici v obe smeri.

Dars voznike poziva k previdnosti, uporabi ustrezne zimske opreme in doslednemu upoštevanju prometne signalizacije. Zaradi spremenljivih vremenskih razmer naj pred odhodom preverijo aktualno stanje na cestah