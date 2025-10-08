Burno v parlamentu: Ne se bati, saj vas ne bom ugriznila (VIDEO)

Na zadnji seji odbora DZ za pravosodje je bilo znova pestro. Prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič je izrekla kar nekaj krepkih na račun poslancev SDS. Med drugim je bil tarča tudi Andrej Poglajen. »Se lahko oba pogledava v ogledalo, pa bova videla, kaj je boljše. Sicer pa, jaz vam ne morem pomagati, kolega Poglajen, če sem jaz bolj zanimiva kot vi. Prav tako vam ne morem pomagati, če vem več kot vi,« je dejala.

Veliko prahu pa so dvignile njene sledeče besede: »Kar seješ, to žanješ, in na koncu se vrne kot bumerang. Kot bumerang. Zadene točno tja, kamor mora. Pa ne se bati ene uboge ženske, kot sem jaz, ki me imate kar naprej v zobeh. Ne se bati, saj vas ne bom ugriznila. «

Na besede Klakočar Zupančičeve pa so se ostro odzvali v poslanski skupini SDS. »Drage državljanke in državljani. To je predsednica DZ, ki v gostilniškem slogu napada opozicijske poslance, se bahaško primerja z njimi, grozi z nekakšnimi bumerangi in v isti sapi zagotavlja, da ne grize. Se vam zdi to normalno?«

Odbor DZ za pravosodje je po več urah razprave prekinil torkovo sejo, na kateri je obravnaval paket sodniške zakonodaje, s katerim se vzpostavlja okrožje kot osnovna organizacijska raven sodišč na prvi stopnji, in ki naj bi skrajšala sodne postopke. Gre za nova zakona o sodnikih in sodiščih, predlog novele zakona o sodnem svetu in predlog novele zakona o državnem tožilstvu.