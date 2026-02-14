  • Delo d.o.o.
USODNI DA

Butični poročni sejem pri Gornji Radgoni stavi na lokalne ponudnike in unikatne storitve

Že drugič so v Podgradu predstavili vse za ta veseli dan. Eksponati, izdelki in storitve so bili nekaj posebnega.
Bodoči mladoporočenci so se lahko posvetovali s poročnimi strokovnjaki.

Na ogled je bil tudi krasen nakit.

Na ohcet s starodobnikom? FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Poročni sejem so pripravili že drugič.

Za tiste, ki želijo vstopiti – v zakonski stan.

O. B.
 14. 2. 2026 | 07:30
2:26
A+A-

Že lani, ko je prvič potekal poročni sejem v gostinskem objektu ob ribniku v Podgradu pri Gornji Radgoni, se je lastnik Andrej Sedlak odločil, da bo dogodek postal tradicionalen. Minuli konec tedna je v nadvse funkcionalnem in zanimivem objektu, imenovanem Skedenj Pod gradom, tik ob ribniku, poročno razkošje znova pritegnilo številne mlade in mlade po srcu, ki načrtujejo dahniti usodni da.

V prostorih lepega objekta in ob njem, po večini iz naravnih materialov, je tako ves sobotni dan potekal drugi poročni sejem, na katerem je svojo dejavnost predstavilo 20 različnih ponudnikov storitev in vsega, kar mladoporočenca potrebujeta za veliki dan. Organizatorja zanimivega dogodka sta bila Zavod Podgradom in Sukič Art. »Obisk je bil nadpovprečno velik, kar nas je dejansko presenetilo, saj nismo delali nobene posebne propagande in promocije. Zato načrtujemo, da se vse skupaj ponovi spet naslednje leto januarja ali februarja. Naš namen pa je, da ostane sejem butičen, kjer bodo prostor za predstavitev našli predvsem lokalni ponudniki,« nam je povedal eden glavnih pobudnikov novega dogodka v Podgradu Dejan Sukič, ki se ob biološkem kmetovanju ukvarja tudi z zlatarsko obrtjo, med drugim izdeluje ročno kovani nakit. Razložil nam je tudi, da so bili vsi razstavljavci drugega poročnega sejma Pod gradom z območja Gornje Radgone in severovzhodne Slovenije.

20 PONUDNIKOV

se je predstavilo.

Obiskovalci pa so prišli z vseh koncev, tudi iz sosednje Avstrije, med njimi več deset parov, ki poroko načrtujejo v kratkem. Prav njim so se najbolj posvetili ponudniki storitev, vsi eksponati, izdelki in storitve, ki so jih predstavili na sejmu, so bili nekaj posebnega in celo unikatnega. Med drugim zanimiva vozila za prevoz neveste in ženina. Razstavljavci so poskrbeli za napitke, prigrizke in glasbo, zainteresirani pa so se lahko s ponudniki oziroma strokovnjaki pogovorili o poročnih oblekah, prstanih, fotografiranju in snemanju, cvetličnih aranžmajih, lokacijah, ličenju, ozvočenju, najemu šotorov, kulinarični ponudbi in še mnogočem.

Več iz teme

porokaturizemsejempartnerstvoporočni sejemGornja Radgona
