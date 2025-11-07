  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZIVI

Čadonič Špeličeva zahteva odstop ministrice Čalušić zaradi vdora v podatke Slovencev

NSi: Kmetijska ministrica Mateja Čalušić naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano.
Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo. FOTO: Blaž Samec
Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo. FOTO: Blaž Samec
N. Č.
 7. 11. 2025 | 13:41
 7. 11. 2025 | 15:18
3:59
A+A-

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zagotovi revizijo informacijske varnosti v celotnem resorju in odstopi, je danes pozvala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

»Mislim, da je bila narejena neizmerna škoda (...) Skoraj 900.000 ljudi – ali pol Slovenije – je izpostavljenih nevarnosti in nikoli ne bomo vedeli, ali in kdaj bodo ti podatki uporabljeni. Ne na upravi ne na ministrstvu niso sami ugotovili, da jim nekdo gleda v drobovje,« je bila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zgrožena poslanka.

Poudarila je, da je informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v registrih uprave obvestil že 29. oktobra, ne uprava ne pooblaščenec pa do tega četrtka nista nikogar obvestila, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Nikogar niso obvestili

»Zakon o varstvu osebnih podatkov jasno pove, kakšno odgovornost imajo tisti, ki poslujejo z osebnimi podatki. Registri, o katerih govorim, imajo direktno povezavo v centralni register prebivalstva (...) Torej bi se lahko čisto vsi Slovenci tresli, kdaj bo podatke kdo zlorabil,« je dejala.

Omogočen je bil namreč dostop tako do podatka o posameznikovi enotni matični številki občana kot o njegovi davčni številki. »V dobi elektronskega poslovanja to pomeni, da se lahko nekdo v vašem imenu prijavi za kredit in ga boste vi plačevali ali sklene življenjsko zavarovanje in ga boste vi plačevali,« je ponazorila poslanka.

Skrbi jo dejstvo, da nihče ni čutil odgovornosti, da bi stopil pred kamere in ljudem sporočil, kaj se je zgodilo, ter se jim opravičil.

»Ministrica za to nosi odgovornost. Zato pričakujemo, da bo vsaj zdaj to odgovornost sprejela, se ljudem opravičila in poskrbela za dober varnostni pregled dostopa do teh podatkov – kot je razumeti informacijsko pooblaščenko, je nekaj hudo narobe, saj tam vodi inšpekcijski postopek – in na koncu prevzame objektivno odgovornost, tako kot je pred 14 dnevi to že naredila ena ministrica,« je pozvala poslanka.

Vdor v sistem

Uprava za varno hrano je včeraj objavila, da je prejšnji teden dobila obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva. To med drugim vključuje registre rejnih živali, kmetijskih gospodarstev, prejemnike kmetijskih subvencij, register hišnih živali in podobno.

Uprava je poudarila, da so nemudoma onemogočili nadaljnji dostop do podatkov, da tekoče poslovanje ni bilo ovirano in da ni bilo nobenih finančnih zahtev, povezanih z nepooblaščenim dostopom.

Posameznikom so sicer svetovali, naj ne delijo dodatnih osebnih podatkov po telefonu ali elektronski pošti, če niso povsem prepričani, s kom govorijo, ter da naj, če zaznajo poskus zlorabe, o tem obvestijo policijo.

Urad informacijskega pooblaščenca je sporočil, da jim je kršitev varnosti podatkov pri upravi za varno hrano prijavil anonimni prijavitelj. Zaradi suma neustreznega zagotavljanja varnosti podatkov je urad informacijskega pooblaščenca zoper upravo uvedel inšpekcijski postopek. Ta še poteka, zato več informacij ne morejo podati.

Več iz teme

informacijska pooblaščenkaMateja ČalušićVida Čadonič Špeličpodatkiodstop
ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Tako lahko prekinimo družinsko karmo, rezultati so osupljivi

Morda piše uvod, mi pa lahko napišemo preostanek knjige. Ko prepoznamo vozle in jih razvežemo, se začne novo poglavje.
7. 11. 2025 | 15:15
14:39
Bulvar  |  Tuji trači
BITKA ZA MOČ

Besna kraljica Camilla: kriva je Kate Middleton

Kraljica Camilla meni, da ima princesa preveč vpliva in moči.
7. 11. 2025 | 14:39
13:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Srhljivka v Kranju: napadel jo je 60-letni partner, na pomoč je odhitela policija

Odredili so mu prepoved približevanja.
7. 11. 2025 | 13:44
13:41
Novice  |  Slovenija
POZIVI

Čadonič Špeličeva zahteva odstop ministrice Čalušić zaradi vdora v podatke Slovencev

NSi: Kmetijska ministrica Mateja Čalušić naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano.
7. 11. 2025 | 13:41
13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA ZDRAVJE

Brez depresije čez zimo: čeprav so dnevi krajši, ne pozabimo na rekreacijo

Tudi s primerno prehrano, izogibanjem alkoholu in večjo socializacijo preženemo sezonsko afektivno motnjo.
Aleksander Brudar7. 11. 2025 | 13:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki