Čadonič Špeličeva zahteva odstop ministrice Čalušić zaradi vdora v podatke Slovencev

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zagotovi revizijo informacijske varnosti v celotnem resorju in odstopi, je danes pozvala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

»Mislim, da je bila narejena neizmerna škoda (...) Skoraj 900.000 ljudi – ali pol Slovenije – je izpostavljenih nevarnosti in nikoli ne bomo vedeli, ali in kdaj bodo ti podatki uporabljeni. Ne na upravi ne na ministrstvu niso sami ugotovili, da jim nekdo gleda v drobovje,« je bila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zgrožena poslanka.

Poudarila je, da je informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v registrih uprave obvestil že 29. oktobra, ne uprava ne pooblaščenec pa do tega četrtka nista nikogar obvestila, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Nikogar niso obvestili

»Zakon o varstvu osebnih podatkov jasno pove, kakšno odgovornost imajo tisti, ki poslujejo z osebnimi podatki. Registri, o katerih govorim, imajo direktno povezavo v centralni register prebivalstva (...) Torej bi se lahko čisto vsi Slovenci tresli, kdaj bo podatke kdo zlorabil,« je dejala.

Omogočen je bil namreč dostop tako do podatka o posameznikovi enotni matični številki občana kot o njegovi davčni številki. »V dobi elektronskega poslovanja to pomeni, da se lahko nekdo v vašem imenu prijavi za kredit in ga boste vi plačevali ali sklene življenjsko zavarovanje in ga boste vi plačevali,« je ponazorila poslanka.

Skrbi jo dejstvo, da nihče ni čutil odgovornosti, da bi stopil pred kamere in ljudem sporočil, kaj se je zgodilo, ter se jim opravičil.

»Ministrica za to nosi odgovornost. Zato pričakujemo, da bo vsaj zdaj to odgovornost sprejela, se ljudem opravičila in poskrbela za dober varnostni pregled dostopa do teh podatkov – kot je razumeti informacijsko pooblaščenko, je nekaj hudo narobe, saj tam vodi inšpekcijski postopek – in na koncu prevzame objektivno odgovornost, tako kot je pred 14 dnevi to že naredila ena ministrica,« je pozvala poslanka.