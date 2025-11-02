Čadonič Špeličevi soočenje na POP TV ni bilo dovolj, takole dodatno udarila po ministru Mescu (VIDEO)

Pred dnevi sta na POP TV gostovala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec iz Levice in Vida Čadonič Špelič iz NSi. Pogovor je tekel tudi o nedavni tragediji v Novem mestu.

»Če ponavljam njihove klice na pomoč v Ljubljani, to ni politikantstvo«

Mesec ji je v soočenju očital ustvarjanje političnega boja. »Danes je bil pogreb Aca Šutarja in meni se zdi izjemno nepietetno, izjemno slabo z vaše strani, izjemno nekatoliško, da iz trupla, ki niti še ni pokopano, že ustvarjate politični boj,« je minister Mesec med drugim očital Čadonič Špeličevi. Ta mu je vrnila: »Mi smo tri leta in pol, vas in vašega predsednika vlade opozarjali, kdo je na Dolenjskem in kaj se bo zgodilo. Aleš je samo simbol trpljenja staršev, učiteljev, zdravstvenih delavcev, otrok in mladine, ki se vsak dan bojijo za svoja življenja. To res ni politični boj,« je povedala.

Dodatno pa je na omrežju X še zapisala: »Sem glas mojih volivcev v Novem mestu. Če ponavljam njihove klice na pomoč v Ljubljani, to ni politikanstvo.«