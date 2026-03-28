ENERGETSKI TRG

Čaka Evropo največja plinska kriza?

Cene plina so v nekaj tednih poskočile za skoraj 70 odstotkov, medtem ko so evropska skladišča za ta letni čas občutno pod povprečjem.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 28. 3. 2026 | 18:42
Evropski energetski trg se je v začetku leta 2026 znova znašel pod izrazitim pritiskom, saj so se cene zemeljskega plina v zgolj nekaj tednih zvišale za približno 70 odstotkov, medtem ko so zaloge plina za ta letni čas občutno pod dolgoletnim povprečjem, poroča Euro News. To krepi bojazni pred ponovitvijo energetske krize iz leta 2022.

Razmeroma nizke zaloge in izrazit cenovni pritisk

Referenčna evropska cena plina TTF se je marca zvišala z okoli 38 evrov na 54 evrov na megavatno uro, kar predstavlja najizrazitejšo mesečno rast po letu 2021. Dodatno negotovost povzroča zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, ki je v kratkem času bistveno preoblikovalo globalne tokove oskrbe z energijo. Evropa je v to obdobje vstopila že z razmeroma nizkimi zalogami, saj so bile te konec marca napolnjene le približno 28 odstotkov, kar je pod ravnjo iz preteklega leta in pod sezonskim povprečjem. Razmere so še posebej zaostrene v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem, kjer so zaloge padle na približno 6 odstotkov, medtem ko sta Španija in Portugalska bistveno manj izpostavljeni cenovnim šokom zaradi večje infrastrukture za utekočinjen zemeljski plin in večjega deleža obnovljivih virov.

Ključni dejavnik rasti cen predstavlja strukturni šok na strani ponudbe, saj je Katar kot eden največjih svetovnih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina zaradi poškodb infrastrukture po napadih v Perzijskem zalivu začasno omejil dobave, pri čemer bi lahko sanacija trajala več let. To pomeni dolgotrajnejše napetosti na energetskih trgih. Analitiki ocenjujejo, da bi se lahko cene plina v osnovnem scenariju gibale okoli 70 evrov na megavatno uro, ob daljših motnjah v Hormuški ožini pa presegle 100 evrov, v izrazito negativnih scenarijih celo bistveno več. Takšen razvoj bi močno otežil pravočasno polnjenje skladišč pred naslednjo zimo.

Dražji energenti že vplivajo na gospodinjstva in gospodarstvo

Rast cen plina se neposredno prenaša na stroške gospodinjstev in gospodarstva, saj se cene ogrevanja zvišujejo skoraj neposredno, medtem ko se vpliv na cene električne energije prenaša postopneje, a ostaja opazen. Pritisk se širi tudi na področje pogonskih goriv, kjer se poleg rasti cen surove nafte zvišujejo tudi stroški transporta, zavarovanj in rafiniranja, kar vpliva na celotno dobavno verigo. Posledično se ponovno krepi inflacija v evrskem območju, ki naj bi marca dosegla približno 2,7 odstotka na letni ravni, pri čemer energija ostaja ključni dejavnik rasti cen. To zmanjšuje možnosti za nadaljnje zniževanje obrestnih mer in hkrati povečuje verjetnost njihovega ponovnega dviga, kar dodatno zavira gospodarsko aktivnost.

Čeprav razmere za zdaj še ne dosegajo razsežnosti krize iz leta 2022, ostajajo tveganja izrazita, saj je gospodarska rast v evrskem območju umirjena in naj bi letos dosegla približno 0,7 odstotka, višji stroški energije pa dodatno obremenjujejo industrijo in potrošnjo. Analitiki poudarjajo, da je Evropa danes nekoliko bolje pripravljena, k čemur prispevata večji delež obnovljivih virov energije in stabilnejša jedrska proizvodnja, kar delno blaži vpliv visokih cen plina. Kljub temu ostaja ključno vprašanje trajanje motenj v globalni oskrbi ter sposobnost Evrope, da si pravočasno zagotovi zadostne količine energentov pred prihajajočo zimo.

V Sloveniji se vpliv dogajanja na evropskih energetskih trgih že odraža predvsem v postopni rasti cen pogonskih goriv in povečani negotovosti glede njihovega nadaljnjega gibanja, saj država večino energentov uvaža in je zato izrazito odvisna od razmer na mednarodnih trgih. Po zadnjih podatkih v marcu 2026 se cene goriv znova zvišujejo, pri čemer se liter bencina približuje ravni okoli 1,60 evra, dizelsko gorivo pa presega približno 1,70 evra na liter, kar je posledica višjih cen nafte in logističnih stroškov. Vlada za zdaj ohranja regulacijo marž in trošarin kot ključni ukrep za blaženje vpliva na potrošnike. Neposrednih motenj v fizični oskrbi za zdaj ni zaznati, vendar strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko ob morebitnem nadaljnjem zaostrovanju geopolitičnih razmer ali dolgotrajnejših motnjah v dobavi pritisk na cene še okrepil, kar bi vplivalo tako na gospodinjstva kot na širše gospodarstvo.

