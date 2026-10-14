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PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Carjevič leta je Marijan Kelhar z Bizeljskega (FOTO)

Posebnost njegove domačije so tudi 300 let stare hruške in naravna vina.
V svojem sadovnjaku se počuti najbolje. Foto: JZ Kozjanski park

V svojem sadovnjaku se počuti najbolje. Foto: JZ Kozjanski park

Marijan Kelhar s svojo družino Foto: JZ Kozjanski park

Marijan Kelhar s svojo družino Foto: JZ Kozjanski park

Naziv carjevič leta 2026 je priznanje za Marijanovo dolgoletno skrb, znanje, vztrajnost in predanost sadnemu drevju ter naravi. Foto: JZ Kozjanski park

Naziv carjevič leta 2026 je priznanje za Marijanovo dolgoletno skrb, znanje, vztrajnost in predanost sadnemu drevju ter naravi. Foto: JZ Kozjanski park

Dolgoletna skrb za ohranjanje travniških sadovnjakov se prenaša iz roda v rod. Foto: JZ Kozjanski park

Dolgoletna skrb za ohranjanje travniških sadovnjakov se prenaša iz roda v rod. Foto: JZ Kozjanski park

To je letošnji carjevič Marijan Kelhar. Foto: JZ Kozjanski park

To je letošnji carjevič Marijan Kelhar. Foto: JZ Kozjanski park

V svojem sadovnjaku se počuti najbolje. Foto: JZ Kozjanski park
Marijan Kelhar s svojo družino Foto: JZ Kozjanski park
Naziv carjevič leta 2026 je priznanje za Marijanovo dolgoletno skrb, znanje, vztrajnost in predanost sadnemu drevju ter naravi. Foto: JZ Kozjanski park
Dolgoletna skrb za ohranjanje travniških sadovnjakov se prenaša iz roda v rod. Foto: JZ Kozjanski park
To je letošnji carjevič Marijan Kelhar. Foto: JZ Kozjanski park
Mojca Marot
 14. 10. 2026 | 13:50
5:15
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Med 14 ocenjenimi lastniki starih sadovnjakov je letošnji laskavi naziv carjevič leta v Podsredi, na 27. Prazniku kozjanskega jabolka, pripadel Marijanu Kelharju iz Vrhovnice na Bizeljskem, ki z družino gospodari na kmetiji Pri Šprajcu. Na približno osmih hektarjih travinja in travniških sadovnjakov zvesto ohranja tradicionalne sadne sorte in skrbi za nova drevesa. Posebnost njihove domačije so prav gotovo mogočne, približno 300 let stare hruške, ki še vedno rodijo in dajejo zavetje številnim živalim.

Njihov travniški sadovnjak je del kulturne krajine in nepogrešljiv člen pri ohranjanju sadjarske tradicije na Kozjanskem.

Marijan Kelhar je znani vinar, ki deluje na domačiji na nadmorski višini 360 metrov, s čimer je to najvišje ležeča kmetija na Bizeljskem. Že več kot 240 let so tam gori tudi vinogradi, zato niti ne preseneča, da se ukvarjajo z vinogradništvom in pridelavo naravnih vin. Zanje pod blagovno znamko Keltis skrbi Marijanov sin Miha.

Pišeške marelice

Okoliš Bizeljsko-Sremič spada v vinorodno deželo Posavje, Kelharjevi uradno spadajo pod spodnjo Štajersko. »V sklopu aktivnosti, ki jih izvajamo v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega regijskega parka, vsako leto posebno pozornost namenjamo lastnikom, ki s svojim delom, znanjem in odnosom do narave skrbijo za ohranjanje tradicionalnih travniških sadovnjakov. Eden izmed pomembnih dogodkov je zato izbira najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka in podelitev naziva carjevič leta, ki smo ga v okviru praznika kozjanskega jabolka letos podelili že osemnajstič. V ocenjevanje smo vključili 14 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. Posebno pozornost smo namenili urejenosti in ohranjenosti sadovnjaka, skrbi za visokodebelna sadna drevesa, prisotnosti tradicionalnih in avtohtonih sort, vzdrževanju mladih dreves ter ustvarjanju življenjskih prostorov za številne organizme, ki so pomemben del travniškega sadovnjaka. Največje število točk je zbral sadjar Marijan Kelhar in si s svojim predanim delom zasluženo prislužil naziv carjevič leta 2026,« je povedal Adrijan Černelč, član ocenjevalne komisije.

360 METROV VISOKO stoji najvišje ležeča kmetija na Bizeljskem.

Dolgoletna skrb za ohranjanje travniških sadovnjakov se prenaša iz roda v rod. Foto: JZ Kozjanski park
Dolgoletna skrb za ohranjanje travniških sadovnjakov se prenaša iz roda v rod. Foto: JZ Kozjanski park
Kot je še dodal, se na kmetiji Pri Šprajcu že vrsto let prepletajo tako vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo kot tudi živinoreja, kmetijska zemljišča pa za nameček ležijo na območju, ki je zaradi svojih naravnih danosti nadvse primerno za rast in razvoj številnih vrst sadnega drevja. Gre namreč za sadjarske lege, ki so jih domačini že v preteklosti prepoznavali kot primerne za trajne nasade in pridelavo kakovostnega sadja. In tega se dobro zavedajo tudi pri Kelharjevih, saj skoraj vsako leto sadovnjak dopolnijo še z novimi sadnimi drevesi, s čimer nadaljujejo tradicijo in hkrati skrbijo, da bo sadjarska dediščina ostala živa tudi v prihodnje. Travinja in njihovi travniški sadovnjaki se razprostirajo na več lokacijah, na Gmajni, v Jarku, Selah, Prikraju in Belišu, mlada sadna drevesa pa imajo posajena tudi na Zevjeku. »V sadovnjakih sicer prevladujejo jablane, vendar imajo med sadnimi vrstami posebno mesto pišeške marelice, ki so Marijanu že od otroštva še posebno pri srcu. Njegova navezanost na sadno drevje se kaže še v številnih drugih podrobnostih. Ob prihodu na kmetijo nas ob poti pozdravijo mogočne hruške, ki na tem prostoru rastejo že približno tri stoletja. S svojo velikostjo in starostjo so pomemben del domačije in krajine, njihova številna dupla pa so dragocena bivališča za ptice in druge živali. Kljub svoji starosti še vedno dobro rodijo in tako še naprej opravljajo svoje prvotno poslanstvo,« je še razkril Černelč.

S svojo velikostjo in starostjo so hruške pomemben del domačije in krajine.

Spoštuje drevesa

Marijan Kelhar, ki so ga že od otroštva navduševali narava in sadna drevesa, je veliko sadjarskega znanja pridobil kot samouk, predvsem z opazovanjem, izkušnjami, pa tudi lastnim delom. Še danes s ponosom pokaže na številna drevesa, ki jih je vzgojil sam – in to že v rani mladosti. »Njegovo znanje se ne kaže le v urejenosti sadovnjakov, marveč tudi v razumevanju posameznih sort, njihovih značilnosti in potreb ter v spoštljivem odnosu do dreves, ki so del kmetije že desetletja ali celo stoletja. Pri ocenjevanju za naziv carjevič leta pa so imeli pomembno vlogo tudi številni drugi elementi, ki kažejo na skrbno in do narave prijazno gospodarjenje. Izpostaviti velja številna bivališča za različne organizme, skrbno oskrbovana mlada sadna drevesa ter ohranjanje tradicionalnih in avtohtonih sort. Marijan svoje znanje in pridelek tudi uspešno povezuje s predelavo sadja, saj se lahko pohvali s številnimi kakovostnimi sadnimi izdelki,« je o Kelherjevem naravnem bogastvu še razkril Černelč.

Travniški sadovnjak pri Kelharjevih je del kulturne krajine in še kako pomemben člen pri ohranjanju sadjarske tradicije na Kozjanskem. Letošnja nagrada je šla vsekakor v prave roke.

Marijan Kelhar s svojo družino Foto: JZ Kozjanski park
Marijan Kelhar s svojo družino Foto: JZ Kozjanski park

To je letošnji carjevič Marijan Kelhar. Foto: JZ Kozjanski park
To je letošnji carjevič Marijan Kelhar. Foto: JZ Kozjanski park

Naziv carjevič leta 2026 je priznanje za Marijanovo dolgoletno skrb, znanje, vztrajnost in predanost sadnemu drevju ter naravi. Foto: JZ Kozjanski park
Naziv carjevič leta 2026 je priznanje za Marijanovo dolgoletno skrb, znanje, vztrajnost in predanost sadnemu drevju ter naravi. Foto: JZ Kozjanski park

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