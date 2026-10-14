Carjevič leta je Marijan Kelhar z Bizeljskega (FOTO)

Med 14 ocenjenimi lastniki starih sadovnjakov je letošnji laskavi naziv carjevič leta v Podsredi, na 27. Prazniku kozjanskega jabolka, pripadel Marijanu Kelharju iz Vrhovnice na Bizeljskem, ki z družino gospodari na kmetiji Pri Šprajcu. Na približno osmih hektarjih travinja in travniških sadovnjakov zvesto ohranja tradicionalne sadne sorte in skrbi za nova drevesa. Posebnost njihove domačije so prav gotovo mogočne, približno 300 let stare hruške, ki še vedno rodijo in dajejo zavetje številnim živalim.
Njihov travniški sadovnjak je del kulturne krajine in nepogrešljiv člen pri ohranjanju sadjarske tradicije na Kozjanskem.
Marijan Kelhar je znani vinar, ki deluje na domačiji na nadmorski višini 360 metrov, s čimer je to najvišje ležeča kmetija na Bizeljskem. Že več kot 240 let so tam gori tudi vinogradi, zato niti ne preseneča, da se ukvarjajo z vinogradništvom in pridelavo naravnih vin. Zanje pod blagovno znamko Keltis skrbi Marijanov sin Miha.
Okoliš Bizeljsko-Sremič spada v vinorodno deželo Posavje, Kelharjevi uradno spadajo pod spodnjo Štajersko. »V sklopu aktivnosti, ki jih izvajamo v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega regijskega parka, vsako leto posebno pozornost namenjamo lastnikom, ki s svojim delom, znanjem in odnosom do narave skrbijo za ohranjanje tradicionalnih travniških sadovnjakov. Eden izmed pomembnih dogodkov je zato izbira najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka in podelitev naziva carjevič leta, ki smo ga v okviru praznika kozjanskega jabolka letos podelili že osemnajstič. V ocenjevanje smo vključili 14 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. Posebno pozornost smo namenili urejenosti in ohranjenosti sadovnjaka, skrbi za visokodebelna sadna drevesa, prisotnosti tradicionalnih in avtohtonih sort, vzdrževanju mladih dreves ter ustvarjanju življenjskih prostorov za številne organizme, ki so pomemben del travniškega sadovnjaka. Največje število točk je zbral sadjar Marijan Kelhar in si s svojim predanim delom zasluženo prislužil naziv carjevič leta 2026,« je povedal Adrijan Černelč, član ocenjevalne komisije.
360 METROV VISOKO stoji najvišje ležeča kmetija na Bizeljskem.
S svojo velikostjo in starostjo so hruške pomemben del domačije in krajine.
Marijan Kelhar, ki so ga že od otroštva navduševali narava in sadna drevesa, je veliko sadjarskega znanja pridobil kot samouk, predvsem z opazovanjem, izkušnjami, pa tudi lastnim delom. Še danes s ponosom pokaže na številna drevesa, ki jih je vzgojil sam – in to že v rani mladosti. »Njegovo znanje se ne kaže le v urejenosti sadovnjakov, marveč tudi v razumevanju posameznih sort, njihovih značilnosti in potreb ter v spoštljivem odnosu do dreves, ki so del kmetije že desetletja ali celo stoletja. Pri ocenjevanju za naziv carjevič leta pa so imeli pomembno vlogo tudi številni drugi elementi, ki kažejo na skrbno in do narave prijazno gospodarjenje. Izpostaviti velja številna bivališča za različne organizme, skrbno oskrbovana mlada sadna drevesa ter ohranjanje tradicionalnih in avtohtonih sort. Marijan svoje znanje in pridelek tudi uspešno povezuje s predelavo sadja, saj se lahko pohvali s številnimi kakovostnimi sadnimi izdelki,« je o Kelherjevem naravnem bogastvu še razkril Černelč.
Travniški sadovnjak pri Kelharjevih je del kulturne krajine in še kako pomemben člen pri ohranjanju sadjarske tradicije na Kozjanskem. Letošnja nagrada je šla vsekakor v prave roke.