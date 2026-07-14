Častni občan Murske Sobote je postal 97-letni Slovenec iz ZDA, ki že desetletja skrbi za slovensko skupnost

V Gledališču Park v Murski Soboti je potekala slavnostna seja mestnega sveta Mestne občine (MO) Murska Sobota pred praznikom občine, ki ga obeležujejo 16. julija. Slavnostni govornik je bil župan Damjan Anželj, ki se je v svojem nagovoru ozrl na prehojeno pot v preteklih štirih letih, saj je bila tokratna občinska slovesnost ob prazniku občine, zadnja v sklicu tega mestnega sveta. Izpostavil je zaključene pomembne infrastrukturne projekte, posodobljeno komunalno omrežje, obnovljene številne ceste in kolesarske povezave ter izboljšano vodovodno infrastrukturo. Dejal je, da je občina posebno pozornost namenila vlaganju v športno infrastrukturo, ureditev novih stanovanj za mlade, izboljšanje pogojev v romskem naselju Pušča ter razvoj javnih površin.

FOTO: Arhiv Mo Ms

»Ko danes pogledam nazaj, lahko z zadovoljstvom ugotovim, da razvoj MO Murska Sobota ni zastal. Marsikateri projekt se je ob začetku mandata že izvajal in smo ga uspešno zaključili, številni so bili v pripravi, veliko pa je bilo novih« je povedal župan in nanizal največje investicije v tem mandatu, ki so bile ob koncu podkrepljene z video reportažo.

Podelitev priznanj FOTO: Arhiv Mo Ms

Na slovesnosti je župan podelil tudi najvišja občinska priznanja, o katerih je odločil mestni svet. Naziv častni občan MO Murska Sobota je prejel prof. Stephen Antalics, za svoj prispevek k ohranjanju slovenstva med izseljenci v ameriškem pobratenem mestu Bethlehem. Simbolični kristalni portal soboškega gradu je župan Antaliscu izročil ob svojem nedavnem obisku v Bethlehemu. Plaketo MO Murska Sobota je prejela odlična športnica in svetovna prvakinja v sprintu na divjih vodah Hana Bedernjak. Zahvalno listino MS Murska Sobota pa je prejel prostovoljec Matej Kolmanič, ki je someščanu s hitrim ukrepanjem rešil življenje. Slovesnost so z glasbo obogatili mladi virtuozi na kitari iz zasedbe 50 Fingers, ki združuje mlade talentirane glasbenike iz zasebne glasbene šole Virtuoz.

FOTO: Arhiv Mo Ms