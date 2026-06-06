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Častni občan Vinko na poti na kavo hudo padel: življenje so mu rešili delavci

Občina Gornja Radgona nesebičnosti rešiteljev ne bo pozabila.
Brez Dejana, Gabrijela, Nenada, Lee in Damirja častni občan najbrž ne bi več živel. FOTO: Oste Bakal

Brez Dejana, Gabrijela, Nenada, Lee in Damirja častni občan najbrž ne bi več živel. FOTO: Oste Bakal

Rous je pomembno vplival na razvoj mesta ob Muri. FOTO: Osebni arhiv

Rous je pomembno vplival na razvoj mesta ob Muri. FOTO: Osebni arhiv

Slabih 20 stopnic bi bilo lahko usodnih za enega najbolj znanih Radgončanov. FOTO: Oste Bakal

Slabih 20 stopnic bi bilo lahko usodnih za enega najbolj znanih Radgončanov. FOTO: Oste Bakal

Brez Dejana, Gabrijela, Nenada, Lee in Damirja častni občan najbrž ne bi več živel. FOTO: Oste Bakal
Rous je pomembno vplival na razvoj mesta ob Muri. FOTO: Osebni arhiv
Slabih 20 stopnic bi bilo lahko usodnih za enega najbolj znanih Radgončanov. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 6. 6. 2026 | 07:01
2:50
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Bilo je mrzlo zimsko jutro, nekje pred novim letom, ko se je eden najbolj znanih in uglednih Radgončanov, častni občan, 85-letni Vinko Rous, kot skoraj vsako jutro odpravil na prvo kavo, ki jo je med klepetom s prijatelji zaužil v bližnjem lokalu. A tokrat ni prišel do cilja. Manjša ovira za starejšega človeka so bile tisto jutro stopnice, ki povezujejo Delavsko pot, kjer Vinko domuje, in nekoliko nižjo Mariborsko cesto v mestu penine in sejmov. Huje poškodovan, potem ko mu je spodrsnilo in se je odkotalil na dvorišče, je možakar lahko le nemočno mahal, v bližini pa ni bilo nikogar, ki bi ga videl ali slišal.

K sreči ga je skozi okno iz pisarne podjetja Rosenbauer Group, kjer izdelujejo gasilska vozila in drugo opremo, opazila računovodkinja Lea Kuhar, ki ima pisarno nekoliko višje od ostalih sodelavcev, zato je dobro videla na parkirišče in cesto, čeprav je bilo zunaj še dokaj temno. Bila je prepričana, da je nekaj narobe, in je hitro spodbudila štiri sodelavce, tudi prostovoljna gasilca, izurjena v prvi pomoči.

Rous je pomembno vplival na razvoj mesta ob Muri. FOTO: Osebni arhiv
Rous je pomembno vplival na razvoj mesta ob Muri. FOTO: Osebni arhiv

»Hitro smo odhiteli na kraj dogodka, kjer smo lahko ugotovili, da je z gospodom nekaj narobe, saj je močno krvavel po glavi, vidne pa so bile tudi številne površinske rane, udarnine in odrgnine. Takrat je že negibno ležal, a je dajal znake življenja, kri mu je močno tekla iz nosa in arkade. Bal sem se, da ima tudi poškodbo hrbtenice, zato smo morali biti posebej previdni. Najprej smo mu oskrbeli krvavitve. Kljub vsemu je bil gospod pri zavesti in je ponavljal, da naj ga spravimo domov, ker da ga boli in močno zebe. To smo po prvem posredovanju tudi storili, v tem času poklicali reševalce na številko 112, ki so prišli kmalu zatem. Prevzeli so ga in oskrbeli ter nato odpeljali v bolnišnico. Veseli smo, da je gospod okreval in se je zgodba srečno končala,« nam je razlagal gasilec iz Gornjih Slavečev Damir Krpič.

Slabih 20 stopnic bi bilo lahko usodnih za enega najbolj znanih Radgončanov. FOTO: Oste Bakal
Slabih 20 stopnic bi bilo lahko usodnih za enega najbolj znanih Radgončanov. FOTO: Oste Bakal

Lea skromno pojasnjuje, da bi tako storil vsak državljan in da je bila s sodelavci ob pravem času na pravem mestu. Podobno razmišljajo tudi ostali akterji srečne zgodbe, poleg Lee in Damirja so to bili še Gabrijel Vouri (Juršinci), Dejan Jager (Zgornje Hlapje pri Jakobskem Dolu) in Nenad Stanković (Gornja Radgona), ki so veseli, da se je vse skupaj končalo srečno za radgonskega častnega občana, ki ga sicer prej nihče od njih ni poznal. So pa ga spoznali pozneje, saj je Vinko, potem ko je okreval, na delovnem mestu obiskal svoje rešitelje, poskrbel, da so se malo posladkali, in se jim osebno zahvalil za rešeno življenje. Kot smo izvedeli, naj bi požrtvovalni delavci ob letošnjem prazniku občine Gornja Radgona dobili priznanje za pogum.

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