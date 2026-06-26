Če bi kaj pisnil, bi ga zaštihal: sodni epilog grozljivih napadov v Novem mestu

ČAKA JU ZAPOR

19-letna nasilneža sta ropala, pretepala, ustrahovala. Moldavec in Albanec ostajata v priporu, čaka ju zapor.

Nasilje nad dijaki na novomeški avtobusni postaji je dobilo sodni epilog. Če bo sodba obveljala, bosta 19-letnika, ki živita na območju Krškega, lep čas v zaporu. Dionisie Sandu je bil namreč za več ropov, nasilništvo in grožnje obsojen na šest let in pet mesecev zapora, njegov pajdaš Ideal Haliti pa za rop, nasilništvo in grožnje na dve leti in pol zapora. Slednjemu je sodnica novomeškega okrožnega sodišča Mojca Hode izrekla tudi izgon iz države za 5 let. »Meni je žal, da moram tako mladima fantoma izreči zaporne kazni. Dejanja sta izvršila, ko sta komaj dopolnila 19 let. Glede na to, kar so ...