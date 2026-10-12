Če boste napihali, alkotest ne bo več dovolj za obsodbo: potencialno vinjene voznike po novem čaka še en preizkus

Če vas danes ustavi policist in vam alkotest pokaže previsoko vrednost, je nadaljevanje postopka odvisno tudi od tega, ali se z rezultatom strinjate. Če mu oporekate, vam policist odredi preizkus z etilometrom ali strokovni pregled. Takšna ureditev pa naj bi se prihodnje leto spremenila. Po poročanju 24ur je razlog odločitev ustavnega sodišča, ki je presodilo, da rezultat običajnega alkotesta skupaj z voznikovim strinjanjem ne predstavlja dovolj zanesljivega dokaza za ugotovitev prekrška.

Alkotest bo le prvi korak

Pomembna razlika je v sami napravi. Običajni alkotest oziroma indikator alkohola ni merilna naprava, temveč sredstvo za hitro ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Po novi ureditvi bo zato služil predvsem kot prvi, orientacijski preizkus. Če bo pokazal, da ima voznik več alkohola, kot mu zakon dovoljuje, bo moral policist ne glede na to, ali voznik rezultatu verjame ali ne, odrediti še preizkus z etilometrom ali strokovni pregled.

Spremenil se bo tudi pomen podpisa zapisnika. Voznik z njim ne bo več potrjeval, da se z rezultatom alkotesta strinja, ampak samo, da je bil z izmerjeno vrednostjo in nadaljnjim postopkom seznanjen.

Zakaj alkotest ustavnemu sodišču ni dovolj?

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je sedanja ureditev v neskladju z ustavno domnevo nedolžnosti. Problem je v tem, da indikator alkohola, kakršen se običajno uporablja ob cesti, ni enako zanesljiv kot etilometer. Sodišče je poudarilo, da voznik s svojim strinjanjem ne more napravi dati merilne zanesljivosti, ki je sama nima. Z drugimi besedami: tudi če voznik podpiše, da se z rezultatom strinja, to samo po sebi ne pomeni, da je bila količina alkohola v njegovem organizmu dovolj natančno izmerjena za dokazovanje prekrška. Preizkus z etilometrom je bistveno bolj zahteven.

Voznik mora opraviti dva vpiha, med katerima morata miniti najmanj dve minuti. Naprava uporablja dva neodvisna senzorja, pred meritvijo preveri okoliški zrak in pravilnost svojega delovanja, pred in po odvzemu vzorcev pa opravi še kontrolo z referenčno vrednostjo. Etilometer na koncu izpiše rezultat, ki ima dokazno vrednost v postopku.

Sam merilni postopek lahko pri že ogreti napravi traja manj kot deset minut, pri neogreti pa do približno 25 minut. V praksi pa bo celoten policijski postopek bistveno daljši, saj bo treba voznika pogosto še odpeljati na policijsko postajo, kjer bo naprava nameščena. Po poročanju 24ur na policiji ocenjujejo, da lahko posamezen takšen postopek skupaj traja najmanj okoli 45 minut.

Policija opozarja: patrulje bodo dlje časa zasedene

Prav to policistom povzroča največ skrbi. Večino preizkusov z etilometri bodo namreč praviloma opravljali na policijskih postajah. Policist bo moral voznika tja odpeljati s službenim vozilom, opraviti postopek in ga v določenih primerih nato tudi odpeljati nazaj do njegovega vozila. Na policiji opozarjajo, da bodo patrulje zaradi tega posameznemu postopku namenile precej več časa, kar lahko zmanjša njihovo prisotnost na terenu in vpliva na opravljanje drugih nalog. Policija sicer letno obravnava okoli 10.000 alkoholiziranih voznikov, zato lahko sprememba v praksi pomeni veliko dodatnih postopkov.

Policija ima trenutno na voljo približno 20 etilometrov, kar za novo ureditev ne bi zadostovalo. Ministrstvo je zato letos izvedlo javno naročilo za dodatne naprave. Izbran je bil Dräger Slovenija, policija pa naj bi dobila 96 novih etilometrov. Del opreme bo omogočal uporabo naprav tudi v policijskih vozilih, več preizkusov pa se bo še vedno izvajalo na policijskih postajah.

Vrednost julija izbranega javnega naročila za etilometre, opremo za njihovo uporabo v vozilih in usposabljanja znaša dobrih 772.000 evrov z DDV. V poznejši obrazložitvi predloga zakona je sicer za letošnjo nabavo 96 etilometrov navedena ocenjena vrednost 1,1 milijona evrov.

Sprememba predvidena maja prihodnje leto

Vlada je predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa že potrdila in ga poslala v državni zbor, kjer predlaga obravnavo po nujnem postopku. Če bo novela sprejeta, bodo nova pravila preverjanja alkoholiziranosti začeli uporabljati 7. maja 2027. Do takrat ostaja sedanja ureditev v veljavi. To je pomembno tudi zato, ker ustavno sodišče sporne določbe ni takoj razveljavilo, temveč je zakonodajalcu dalo čas, da jo popravi.