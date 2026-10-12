  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ETILOMETRI

Če boste napihali, alkotest ne bo več dovolj za obsodbo: potencialno vinjene voznike po novem čaka še en preizkus

Preverjanje alkoholiziranosti voznikov se bo po predlaganih spremembah precej spremenilo. Novi postopki bodo daljši, policija pa zaradi sprememb nabavlja skoraj sto novih etilometrov.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 12. 10. 2026 | 21:09
 12. 10. 2026 | 21:09
5:02
A+A-

Če vas danes ustavi policist in vam alkotest pokaže previsoko vrednost, je nadaljevanje postopka odvisno tudi od tega, ali se z rezultatom strinjate. Če mu oporekate, vam policist odredi preizkus z etilometrom ali strokovni pregled. Takšna ureditev pa naj bi se prihodnje leto spremenila. Po poročanju 24ur je razlog odločitev ustavnega sodišča, ki je presodilo, da rezultat običajnega alkotesta skupaj z voznikovim strinjanjem ne predstavlja dovolj zanesljivega dokaza za ugotovitev prekrška.

Alkotest bo le prvi korak

Pomembna razlika je v sami napravi. Običajni alkotest oziroma indikator alkohola ni merilna naprava, temveč sredstvo za hitro ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Po novi ureditvi bo zato služil predvsem kot prvi, orientacijski preizkus. Če bo pokazal, da ima voznik več alkohola, kot mu zakon dovoljuje, bo moral policist ne glede na to, ali voznik rezultatu verjame ali ne, odrediti še preizkus z etilometrom ali strokovni pregled.

Spremenil se bo tudi pomen podpisa zapisnika. Voznik z njim ne bo več potrjeval, da se z rezultatom alkotesta strinja, ampak samo, da je bil z izmerjeno vrednostjo in nadaljnjim postopkom seznanjen.

Zakaj alkotest ustavnemu sodišču ni dovolj?

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je sedanja ureditev v neskladju z ustavno domnevo nedolžnosti. Problem je v tem, da indikator alkohola, kakršen se običajno uporablja ob cesti, ni enako zanesljiv kot etilometer. Sodišče je poudarilo, da voznik s svojim strinjanjem ne more napravi dati merilne zanesljivosti, ki je sama nima. Z drugimi besedami: tudi če voznik podpiše, da se z rezultatom strinja, to samo po sebi ne pomeni, da je bila količina alkohola v njegovem organizmu dovolj natančno izmerjena za dokazovanje prekrška. Preizkus z etilometrom je bistveno bolj zahteven.

Voznik mora opraviti dva vpiha, med katerima morata miniti najmanj dve minuti. Naprava uporablja dva neodvisna senzorja, pred meritvijo preveri okoliški zrak in pravilnost svojega delovanja, pred in po odvzemu vzorcev pa opravi še kontrolo z referenčno vrednostjo. Etilometer na koncu izpiše rezultat, ki ima dokazno vrednost v postopku.

Sam merilni postopek lahko pri že ogreti napravi traja manj kot deset minut, pri neogreti pa do približno 25 minut. V praksi pa bo celoten policijski postopek bistveno daljši, saj bo treba voznika pogosto še odpeljati na policijsko postajo, kjer bo naprava nameščena. Po poročanju 24ur na policiji ocenjujejo, da lahko posamezen takšen postopek skupaj traja najmanj okoli 45 minut.

image_alt
Štirje Slovenci sredi noči povzročili razburjenje v hotelu v Banjaluki

Policija opozarja: patrulje bodo dlje časa zasedene

Prav to policistom povzroča največ skrbi. Večino preizkusov z etilometri bodo namreč praviloma opravljali na policijskih postajah. Policist bo moral voznika tja odpeljati s službenim vozilom, opraviti postopek in ga v določenih primerih nato tudi odpeljati nazaj do njegovega vozila. Na policiji opozarjajo, da bodo patrulje zaradi tega posameznemu postopku namenile precej več časa, kar lahko zmanjša njihovo prisotnost na terenu in vpliva na opravljanje drugih nalog. Policija sicer letno obravnava okoli 10.000 alkoholiziranih voznikov, zato lahko sprememba v praksi pomeni veliko dodatnih postopkov.

Policija ima trenutno na voljo približno 20 etilometrov, kar za novo ureditev ne bi zadostovalo. Ministrstvo je zato letos izvedlo javno naročilo za dodatne naprave. Izbran je bil Dräger Slovenija, policija pa naj bi dobila 96 novih etilometrov. Del opreme bo omogočal uporabo naprav tudi v policijskih vozilih, več preizkusov pa se bo še vedno izvajalo na policijskih postajah.

Vrednost julija izbranega javnega naročila za etilometre, opremo za njihovo uporabo v vozilih in usposabljanja znaša dobrih 772.000 evrov z DDV. V poznejši obrazložitvi predloga zakona je sicer za letošnjo nabavo 96 etilometrov navedena ocenjena vrednost 1,1 milijona evrov.

Sprememba predvidena maja prihodnje leto

Vlada je predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa že potrdila in ga poslala v državni zbor, kjer predlaga obravnavo po nujnem postopku. Če bo novela sprejeta, bodo nova pravila preverjanja alkoholiziranosti začeli uporabljati 7. maja 2027. Do takrat ostaja sedanja ureditev v veljavi. To je pomembno tudi zato, ker ustavno sodišče sporne določbe ni takoj razveljavilo, temveč je zakonodajalcu dalo čas, da jo popravi. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijaalkotestalkoholvožnja pod vplivom alkoholaustavno sodiščeetilometer
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Legendarna hala Tivoli

Hala Tivoli je ena tistih slovenskih stavb, ki bi jim morali občasno izmeriti srčni utrip.
12. 10. 2026 | 22:25
22:21
Novice  |  Slovenija
PODRA

Na vidiku nova podražitev, za položnice za elektriko bomo plačevali več

V primerjavi z enakim obdobjem lani bo višja omrežnina.
12. 10. 2026 | 22:21
21:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSREDOVANJE POLICISTOV

Na Senovem pijan 33-letnik razgrajal v lokalu, nato napadel še policiste

Moški se ni umiril niti po prihodu policistov, temveč je nadaljeval kršitve in jih tudi napadel. Policisti so ga obvladali s prisilnimi sredstvi in odpeljali v pridržanje.
12. 10. 2026 | 21:31
21:09
Novice  |  Slovenija
ETILOMETRI

Če boste napihali, alkotest ne bo več dovolj za obsodbo: potencialno vinjene voznike po novem čaka še en preizkus

Preverjanje alkoholiziranosti voznikov se bo po predlaganih spremembah precej spremenilo. Novi postopki bodo daljši, policija pa zaradi sprememb nabavlja skoraj sto novih etilometrov.
12. 10. 2026 | 21:09
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
SPODBUDNICA

Ali umestite na urnik tudi sebe?

Včasih je tanka meja med tem, kdaj je odnos do sebe zdrav in kdaj že kaže sebične odtenke.
12. 10. 2026 | 21:00
20:53
Novice  |  Slovenija
PO REFERENDUMU

Bodo rtv-prispevek vseeno ukinili? Sporočilo iz Resnice odmeva

Zoran Stevanovič vztraja pri ukinitvi rtv-prispevka. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolilnih obljub Resnice.
12. 10. 2026 | 20:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Podjetje, ki zaposluje ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

Kdo v resnici upravlja slovenska podjetja?

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 12:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Preizkusne komore, kjer se razkrije resnica (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Naša prva odgovornost ostaja varnost zavarovancev«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki