Zapeljali skozi rdečo in vas niso ustavili? Nikar se ne veselite prehitro

Vožnja skozi rdečo v križišču je ne samo nevarna za udeležence v prometu, udari nas lahko tudi po žepu. Prav slednje je že ali pa še bo doletelo številne voznike pri nas v teh dneh. S Policijske uprave Maribor namreč poročajo, da so v minulem tednu mariborski prometni policisti v poostrenih nadzorih nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov ugotovili kar 120 kršitev. Kot so zapisali, so policisti v poostrenem nadzoru uporabili tudi video nadzorni sistem, tako da bo prekrškovni postopek z vsemi dokazi uveden tudi zoper tiste kršitelje, ki po storjenem prekršku niso bili ustavljeni.

Nezakonito ravnanje in nevarno početje

Na omenjeni policijski upravi opozarjajo, da je vožnja v rdečo luč na semaforjih nezakonito ravnanje in nevarno početje, zato bodo policisti tudi v prihodnje izvajali odmevne poostrene nadzore, poleg tega pa bodo uvedli prekrškovne postopke tudi zoper tiste voznike, ki jih policisti takoj po vožnji v rdečo luč na semaforju ne bodo ustavili.

»Neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije je eden izmed tistih prekrškov, ki je opazen vsakemu udeležencu v cestnem prometu, nemalokrat pa je vožnja v rdečo luč vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Semaforji in luči na semaforju imajo svoj namen in pomen, zato prav vsi udeleženci v cestnem prometu pričakujejo, da se bodo vsi ravnali po svetlobnih znakih na semaforjih,« so zapisali na Policijski upravi Maribor.