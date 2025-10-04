Če imate doma to grozdje, ga nikar ne jejte

Distributer Geaprodukt je iz prodaje odpoklical in umaknil živilo belo grozdje italijanskega porekla. Zaradi presežene vrednosti pesticida acetamiprid se grozdja ne sme uživati.

Serijska oznaka izdelka je 90/1/9/25, rok dobave pa od 2. septembra do 7. septembra.

Vse prejemnike so že obvestili o nastali situaciji s postopkom umika in odpoklica. Distributer prav tako prosi kupce, da grozdja ne uživajo. Če je mogoče, se živilo vrne prodajalcu ali pa se zavrže v biološke odpadke, so še sporočili.