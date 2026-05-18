Če imate doma to živilo, ga nemudoma zavrzite ali vrnite: bakterija v njem lahko povzroči listeriozo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odredila nov odpoklic živila slovenskega proizvajalca, ki je v prodajnem programu v Sloveniji. Odpoklicala je Zaseko belo slovenskega proizvajalca Kodila, d. o. o. V okviru uradnega vzorčenja so odvzeli vzorec zaseke, ugotovili pa prisotnost bakterije Listeria monocytogenes. Lot izdelka je 091, teža 280 gramov, rok uporabe pa 15. 7. 2026. Bela zaseka Kodila je, denimo, v spletni ponudbi Mercatorja. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da živila ne zaužijejo ter ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Okužba je lahko nevarna

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je bakterija Listeria monocytogenes (listerija) zelo razširjena v naravnem okolju. V naravi se nahaja v vodi, odplakah, na rastlinah ter v živalskem in človeškem blatu. Z listerijo so lahko okužena živila, kot so sir, surovo mleko, nekatere vrste mesa, zelenjava in sadje.

Za listerozo zbolevajo predvsem bolniki z okvarami imunskega sistema, nosečnice, novorojenčki in starostniki ter ljudje določenih poklicev (veterinarji, laboratorijski delavci, delavci na kmetiji, v klavnici). Po zaužitju hrane, ki je kontaminirana z velikim številom listerij, se lahko razvije akutna bolezen s hudo drisko, bruhanjem, vročino, bolečinami v trebuhu in glavobolom.

Večina odraslih, predhodno zdravih oseb, sicer listerijo preboli v nekaj dneh, blaga okužba poteka s simptomi gripi podobnega obolenja, kot so slabo počutje, bolečine v mišicah, glavobol, zvišana telesna temperatura. Po drugi strani pa lahko za okužbo ranljivejše skupine ljudi razvijejo simptome, ki so dolgotrajni, hudi in lahko ogrožajo tudi življenje. Okužba poteka kot težko sistemsko obolenje s prisotnostjo bakterij v krvi, vnetjem možganov in možganskih ovojnic. Smrtnost je v teh primerih visoka, tudi do 50 odstotna.

Nosečnice sicer praviloma zbolijo le z blagimi simptomi, okužba pa predstavlja veliko tveganje za plod. Možne posledice okužbe so splav, mrtvorojenost ali zgodnja smrt novorojenčka. Smrtnost novorojencev je visoka. Pri preživelih novorojenčkih se lahko pojavljajo resne zdravstvene težave, kot so duševne motnje, ohromitve, slepota, motnje v razvoju možganov, srca in ledvic.