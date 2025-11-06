Če ne bodo ustavili sprejemanja zakona o božičnici, bodo delodajalci storili to

Kolegij Ekonomsko-socialnega sveta ni preklical za jutri sklicane seje ESS, saj sindikati na to niso želeli pristati. Delodajalci medtem vztrajajo pri prekinitvi aktivnosti znotraj sveta, dokler ne dobijo odgovorov, in jih na sejo ne bo.

Vladne odgovore pričakujejo na novi seji kolegija ESS, ki je predvidena 10 minut po koncu seje ESS, je danes pojasnil predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček.

Delodajalci sicer zahtevajo ustavitev postopka sprejemanja zakona o božičnici in normirancih v DZ in vrnitev teh vsebin v razpravo na ESS. V nasprotnem primeru grozijo z izstopom iz ESS.

V sindikatih pa razlogov za preklic seje ESS ne vidijo, je povedal predsednik zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Na njej pričakujejo pojasnila o vključitvi normirancev v predlog zakona o božičnici.