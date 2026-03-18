FESTIVAL OD REPA DO GLAVE

Če prasec ne stopi v jed, potem ni nič

Na Gradu Dobrovo so se poklonili prašiču, kolinam in prednikom.
Šalam je lokalna specialiteta Goriških brd. FOTO: Blaž Samec

Pobudniki dogodka (z leve): Nejc Nikolavčič, Tina Novak Samec, Tina Morel Podgornik in Sebastjan Mavrič FOTO: Blaž Samec

Priredili so tudi prvo šalamijado. Izdelke so ocenjevali trije uveljavljeni poznavalci in mojstri v izdelavi mesnin (z desne) Rasti Fakuč, Joško Sirk in Miro Hlede. FOTO: Blaž Samec

Podokničarji so poskrbeli za pravšnje ozadje. FOTO: Blaž Samec

Da jim je dogodek tako lepo uspel, je veliko prispeval tudi Janez Skočaj. FOTO: Blaž Samec

Gašper Bužinel (Vina Aleksander) je točil svoj izvrstni merlot. FOTO: Blaž Samec

Grad Dobrovo je bil prizorišče premiernega festivala Od repa do glave. FOTO: Blaž Samec

Lovro Kastelic
 18. 3. 2026 | 13:16
Minuli konec tedna so na Gradu Dobrovo v Goriških brdih slavili prašiča, koline, svoje prednike, domače in pristne sestavine, mesne izdelke, oljčno olje ter seveda vino, po katerem Brda tako ali tako slovijo. Čeprav brez vina ni življenja, kot pravijo v teh koncih, pa njihovi vinarji to pot vseeno niso bili povsem v ospredju. Na festivalu Od repa do glave so se v prvo vrsto postavili briški gostinci. Vseh skupaj je 25. Na festivalu jih je bilo 21. To pove, da so se znali resnično dobro povezati ter pokazati svetu, kaj pomeni stopiti skupaj. In kadar je tako, potem je jasno, da regija dobiva dogodek, ki bi lahko postal množičen, predvsem pa tradicionalen. S festivalom so želeli na sodoben način obuditi bogato briško tradicijo kolin. Simbolika časa izvedbe festivala zato še zdaleč ni bila naključna: ljudsko izročilo pravi, da okoli 19. marca, ko goduje sveti Jožef, njihovi šalami tudi dokončno dozorijo.

Veste, mi nadaljujemo samo to, kar so počeli že naši predniki.

Izvedeli smo, da so bile tudi v Brdih koline nekoč eden najpomembnejših dogodkov v letu, da je bil to čas skupnega dela, znanja, povezanosti in druženja. Ne, sploh ni šlo samo za pripravo hrane, pač pa za nekakšen obred skupnosti. Pa še nekaj: v času, ko smo priča že skoraj alarmantnemu upadu slovenske prašičereje ter nespoštljivega odnosa do hrane, je bil festival Od repa do glave tudi lepa priložnost, da so lahko glavni akterji (domači gostinci) še bolj odločno poudarili pomen uporabe celotnega prašiča ter odgovornega odnosa do hrane, kot so ga poznale že naše prejšnje generacije.

Kralj živali

Pobudniki, da se bo odslej hodilo v Brda še pred veliko nočjo, so bili Zlatko Mavrič (Belica), Tina Morel Podgornik (Kabaj), Sebastjan Mavrič (Hiša Marica), Uroš Klinec (Klinec, Plešivo), Janez Skočaj (Vino Modana), Tina Gorjup (Mjrka) in Nejc Nikolavčič (Konvin), ki se je sredi prijetnega vrveža v tistem spomnil, kako se je vse skupaj začelo. »Takole je bilo,« je rekel. »Eden od pomembnih briških gostincev, to je Zlatko Mavrič, je sprožil resno debato o gostincih in o njihovem preživetju zime v Brdih. Vemo, kako so Brda lepa spomladi in poleti, koliko zanimivega se tu zgodi jeseni, zdaj pa smo želeli briški gostinci izpostaviti tudi to, da smo še kako živi tudi pozimi. Ne nazadnje smo želeli aktivno poseči tudi v tisti rek, ki pravi, da se v Brda življenje vrne šele po veliki noči.« Staknili so glave in že kmalu spoznali, da so bile v Brdih zime pravzaprav že od nekdaj posvečene prašiču, prascu, kot mu pravijo. Ne nazadnje je imel vsakdo doma kakšnega prašiča. Tako je menda še danes.

Pobudniki dogodka (z leve): Nejc Nikolavčič, Tina Novak Samec, Tina Morel Podgornik in Sebastjan Mavrič FOTO: Blaž Samec
»Če dobro pomislim, v Brdih niti ni kakšnih izstopajočih jedi,« je nadaljeval Nikolavčič. »Nemara tudi zato, ker je Bric vtaknil prasca, ma, prav povsod: je bil v mineštri, v župi, z jajcem …« Vskočil je Sebastjan Mavrič: »Ne vem, če poznate, a pri nas obstaja tudi rek, ki pravi: 'Če prasec ne stopi v jed, potem ni nič.« Nikolavčič je pridal: »Od tod prihaja ne nazadnje tudi ime festivala – Od repa do glave. To pa zato, ker se je zmeraj uporabilo vse, od kosti, kože, celo dlak, vse, resnično nič se ni metalo proč. Vedeti morate tudi, da je bila svojčas tu resnično ena velika mižerija. Bil je to čas, ko so izdelovali pršute, a ne zase, pač pa za prodajo v Italijo, s tem denarjem pa so si lahko potem naši predniki kupili novega prasca za naslednje leto.« Sogovornika sta se strinjala, da je slovensko svinjino dandanes res težko dobiti na našem trgu. Slovenija proizvede namreč precej manj svinjine, kot je porabimo. Samopreskrba je komaj 30-odstotna, kar pomeni, da moramo večino mesa uvoziti. Morda je k temu prispevalo prepričanje, da je svinjsko preveč mastno, da ni zdravo … »Pa čeprav je sestra od mojega nonota, ki ima 99 let, celo življenje cvrla na svinjski masti, in ne na drugih oblikah maščob,« se je kislo nasmehnil Nikolavčič.

Šalam ni salama

Medtem ko lahko pri Bricu vinarju kupiš vina, kolikor hočeš, pa njihovega znamenitega šalama ne boš mogel. Če si njegova dobra stranka, ti ga bo dal za poskusiti, kupiti pa ga ne boš mogel, saj ga preprosto nima dovolj. Če povzamemo: šalam lahko probaš, a le če imaš srečo, to pa so imeli tokrat prav vsi obiskovalci festivala Od repa do glave. Sicer pa: kdor bo obiskal Brda poleti, ta ga ne bo našel na tamkajšnjih jedilnih listih. Saj ga preprosto ne bo več. Sebastjan Mavrič je nadaljeval: »Veste, mi nadaljujemo samo to, kar so počeli že naši predniki. Sam imam namreč v glavi še zmeraj tisti okus ta pravega šalama ali pa pršuta, ki ga ne pozabiš nikoli ...« In po čem se od drugih naših tovrstnih suhomesnatih izdelkov sploh razlikuje ta tako opevani briški šalam? »Najprej po imenu,« je ustrelil Mavrič in špiknil v rezino šalama. »Že če ga pogledaš, to ne more biti salama: to je šalam in je moškega spola!«

21 briških gostincev se je zbralo.

Nikolavčič je dodal: »Nikakor se tudi ne dodaja dima. Kljub podnebnim spremembam imamo tukaj še zmeraj zadosti dobre razmere, da ga lahko ustrezno posušimo v naših domačih, kamnitih, starih kleteh. Tako drugačnega ga zagotovo dela tudi lokalni ponos tamkajšnjih mesarjev, predvsem pa bečarjev, priučenih mojstrov za pridelavo klobas, salam in drugih mesnin. Ena ključnih oseb, da so se ideje gostincev naposled spojile v končno festivalsko obliko, je bila direktorica Zavoda za kulturo, turizem, mladino in šport Brda Tina Novak Samec. Ob koncu lepo obiskanega festivala je bila še kako ponosna predvsem na to, da jim je uspelo povezati gostince, da so prišli zraven še vinarji, predvsem pa, »da nam je uspelo v enem samem mesecu, ko je padla ideja, postaviti na noge takšen festival«. 

Priredili so tudi prvo šalamijado. Izdelke so ocenjevali trije uveljavljeni poznavalci in mojstri v izdelavi mesnin (z desne) Rasti Fakuč, Joško Sirk in Miro Hlede. FOTO: Blaž Samec
Podokničarji so poskrbeli za pravšnje ozadje. FOTO: Blaž Samec
Da jim je dogodek tako lepo uspel, je veliko prispeval tudi Janez Skočaj. FOTO: Blaž Samec
Gašper Bužinel (Vina Aleksander) je točil svoj izvrstni merlot. FOTO: Blaž Samec
Grad Dobrovo je bil prizorišče premiernega festivala Od repa do glave. FOTO: Blaž Samec
Več iz teme

ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TRAJNE POSLEDICE

Ortopedi opozarjajo: ti čevlji uničujejo vaša stopala

Medtem ko se osredotočamo na modo, pogosto pozabljamo, da so naša stopala mehanske mojstrovine, ki nosijo celotno težo telesa.
18. 3. 2026 | 15:00
14:50
Novice  |  Svet
ZIMA ŠE VZTRAJA

Alpe pod debelo odejo: ponekod v Franciji in Italiji več metrov svežega snega, prihaja pa tudi nova pošiljka

Ljubitelji zime so minuli konec tedna lahko opazovali zgodovinski snežni metež, ki Alpe v pičlih parih urah zasul tudi z več kot metrom snega. Najbolj ekstremne razmere so zabeležili v italijanski vasi Macugnaga, kjer je v zgolj 24 urah zapadlo skoraj 150 centimetrov. Ne bo pa še konec.
18. 3. 2026 | 14:50
14:48
Novice  |  Slovenija
NAROČILO NAJ BI PRIŠLO IZ SLOVENIJE

Vohunski škandal leta: Sova potrdila, da je izraelski Black Cube skušal vplivati na volilni proces v Sloveniji

Posebej izstopa datum 11. december 2025, ko so trije predstavniki podjetja ob odhodu na letališče opravili »daljši postanek« na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer je sedež stranke SDS.
18. 3. 2026 | 14:48
14:42
Novice  |  Slovenija
4 DNI PRED VOLITVAMI

Kaj se dogaja?! Robert Golob urgentno iz Slovenije

Premier je zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji že danes odpotoval v Bruselj.
18. 3. 2026 | 14:42
14:26
Novice  |  Slovenija
UMAZANA IGRA

Ste videli, kaj so naredili kandidatu Svobode?! Ogorčeno sporočil: »Tokrat ne morem ostati tiho ...«

Krajnc je na družbenih omrežjih delil svojo ogorčenost nad dogodki v centru Šentilja.
18. 3. 2026 | 14:26
14:25
Novice  |  Svet
V ŠVICARSKIH ALPAH

Grozljivo: gondola zgrmela v globino, reševalci eno osebo oživljali (VIDEO)

V času, ko se je zgodila nesreča, je pihal močan veter.
18. 3. 2026 | 14:25

