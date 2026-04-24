  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODPOKLIC

Če ste zamrznili ta mesni izdelek, ga ne jejte

Uprava RS za varno hrano je v čevapčičih ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida - sulfitov.
Simbolična slika FOTO: Veronika Kovalenko Getty Images
 24. 4. 2026 | 15:46
 24. 4. 2026 | 16:19
1:01
A+A-

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec čevapčičev proizvajalca Mesarija Prunk, Lokev, v katerem je ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida - sulfitov. Živilo je odpoklicala. Čeprav je živilu potekel rok uporabe - datum proizvodnje živila je 15. april, rok uporabe pa 18. april - uprava kupce, ki so živilo doma zamrznili, poziva, da živilo zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Kot so zapisali na spletni strani, uporaba žveplovega dioksida - sulfitov v mesnih pripravkih ni dovoljena. Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida po besedah uprave predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok z alergijo na žveplov dioksid.

Več iz teme

čevapčičiodpokliczdravje
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Prihajajo kaos, hitre spremembe in poplava informacij (Suzy)

V nedeljo in torek bo dišalo po ljubezni.
24. 4. 2026 | 17:00
16:44
Novice  |  Slovenija
SAMOOSKRBA

Ali se splača imeti doma kokoši za jajca? Evo konkreten izračun

Vse več Slovencev si postavlja kokošnjake. Razkrivamo, koliko stane reja kokoši, koliko jajc dobite in ali se takšna samooskrba splača.
24. 4. 2026 | 16:44
16:00
Premium
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUPER 50

Ne obup, nov zagon po abrahamu: staranje ne pomeni nujno upada kakovosti življenja

Pomembno je razumeti, da staranje ne pomeni nujno upada kakovosti življenja; ob pravilnem pristopu lahko to obdobje postane eno najbolj izpolnjujočih v življenju
24. 4. 2026 | 16:00
15:46
Novice  |  Slovenija
ODPOKLIC

Če ste zamrznili ta mesni izdelek, ga ne jejte

Uprava RS za varno hrano je v čevapčičih ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida - sulfitov.
24. 4. 2026 | 15:46
15:45
Premium
Novice  |  Slovenija
PRAZNOVAL 60. ROJSTNI DAN

V domači vasi presenetili škofa! Namesto mlaja so mu pred hišo, v kateri je odraščal, postavili palico in kolo (FOTO)

Dr. Andrej Saje je v sredo praznoval 60. rojstni dan.
Drago Perko24. 4. 2026 | 15:45
15:33
Šport  |  Športni trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Opa! Športni svet ima nov zvezdniški par, poglejte, koga je predstavila vrhunska smučarka (FOTO)

Italijanska smučarska šampionka Federica Brignone je na nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu na rdeči preprogi kar sijala od silne sreče.
24. 4. 2026 | 15:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki